Gradimento governatori, in crescita Roberto Occhiuto: 5° in Italia e 1° al Sud

In crescita il gradimento in Calabria per il presidente della Regione Roberto Occhiuto, secondo il Sole 24ore, infatti, il 58% dei calabresi sarebbe pronto a rivotarlo alle elezioni

Migliora il gradimento dei calabresi per il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il governatore Occhiuto, infatti, si piazza nella top five tra i governatori più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dal Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Roberto Occhiuto si piazza al quinto posto, con un consenso del 58%.

Il presidente della Regione Calabria ha migliorato il proprio dato di gradimento di 3,5 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto il giorno delle elezioni, il 4 ottobre del 2021.

Il Governance Poll è una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle Regioni in carica. Un sondaggio, dunque, che ne misura il gradimento. Noto Sondaggi ha, infatti, svolto le interviste nell’ultimo mese, facendo agli elettori questa domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”.

IN CRESCITA IL GRADIMENTO DEI CALABRESI VERSO ROBERTO OCCHIUTO

Rispetto a questa domanda, quindi, Roberto Occhiuto si piazza al quinto posto con un primato tutto suo in quanto si tratta della migliore posizione tra i governatori del Mezzogiorno. Occhiuto, infatti, è primo tra i governatori del Sud – con il 58% di consensi: +3,5% rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021.

«Da segnalare – scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’articolo che illustra il sondaggio ed evidenzia anche l’ufficio stampa di Occhiuto nel comunicare il risultato della ricerca – anche il buon risultato in Calabria di Roberto Occhiuto, che sembra colpito solo marginalmente dall’indagine per corruzione da lui stesso annunciata in un video sui social».