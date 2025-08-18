Gioia Tauro, evade dai domiciliari: arrestato in strada dalla polizia a Gioia Tauro

1 minuto per la lettura

A Gioia Tauro, evade dagli arresti domiciliari, l’uomo è stato arrestato dalla Polizia in strada mentre rientrava a casa.

GIOIA TAURO – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per evasione, sorpreso fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine da parte della Squadra Volanti del Commissariato di Gioia Tauro. Gli agenti, verificando la posizione dei soggetti agli arresti domiciliari, non hanno trovato l’uomo nella sua casa. Immediatamente sono scattate le ricerche. Poco dopo, la pattuglia ha intercettato l’evaso lungo un viale, proprio mentre stava rientrando in casa in compagnia di alcuni familiari.

EVADE DAI DOMICILIARI A GIOIA TAURO

L’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti. In base al principio di presunzione di innocenza, l’uomo è da considerarsi non colpevole fino a una sentenza definitiva.