‘Ndrangheta, armi da guerra trovate a Gioia Tauro

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Operazione della Guardia di Finanza a Gioia Tauro, inferto duro colpo al mercato nero delle armi. Tre persone in arresto

Un duro colpo al mercato nero delle armi inferto nelle prime ore di oggi, sabato 28 marzo 2026, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di tre persone, accusate a vario titolo di detenzione e vendita di armi da guerra, armi comuni e clandestine.

TRE ARRESTI

Su richiesta della Dda di Reggio Calabria, il gip Andrea Iacovelli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito i tre, uno dei quali ritenuto vicino alla cosca Molé di Gioia Tauro.

ARMI CLANDESTINE A GIOIA TAURO

L’operazione si è concentrata strategicamente nell’area della Piana di Gioia Tauro, andando a colpire gli interessi di uno dei cartelli criminali più influenti del territorio.

I dettagli tecnici e l’entità del sequestro saranno illustrati durante la conferenza stampa prevista per le 9:30 nella sede del Comando provinciale in via Enotria, alla presenza degli inquirenti.