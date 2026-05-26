Reggio Calabria, smantellata piazza di spaccio attiva h24

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Maxi operazione della Polizia a Reggio Calabria, 32 arresti per traffico di droga, armi ed estorsioni. Smantellata una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24

Dalle prime ore della mattinata di oggi, martedì 26 maggio 2026, una vasta operazione della Polizia di Stato è in corso a Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica reggina. Oltre 200 agenti sono impegnati nell’esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di 32 persone.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, oltre che di reati contro il patrimonio come estorsione, furto e danneggiamento.

Al centro dell’inchiesta una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24 nel territorio cittadino, ritenuta in grado di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Un vero e proprio sistema organizzato, con una rete di fornitori e pusher che garantiva un flusso costante di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella città dello Stretto, evidenziando ancora una volta la capillarità delle attività criminali legate allo spaccio sul territorio.

Attesa per i dettagli in Questura

Ulteriori particolari sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le 11 nella sala “Calipari” della Questura di Reggio Calabria.

Gli inquirenti illustreranno i dettagli dell’indagine, la struttura dell’organizzazione e il ruolo dei singoli indagati nell’ambito dell’attività criminale.