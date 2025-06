Locri, iraniana Marjan Jamali assolta dopo l’accusa di essere scafista

1 minuto per la lettura

A Locri, Marjan Jamali è stata assolta. La 30enne iraniana, processata per essere una scafista, è libera col figlio.

LOCRI- Una vicenda drammatica che si conclude con un’assoluzione: Marjan Jamali, la 30enne iraniana accusata di essere la scafista di un gruppo di migranti sbarcato a Roccella Jonica a fine ottobre 2023, oggi 16 giungo 2025, è stata assolta dal Tribunale di Locri. La sentenza è arrivata questo pomeriggio, dopo mesi di detenzione tra carcere e domiciliari. La storia di Marjan è di quelle che scuotono. Durante il viaggio verso l’Italia, la donna avrebbe subito tentativi di violenza da parte dei veri scafisti. Non essendo riusciti nei loro intenti, questi, per vendetta, l’avrebbero falsamente accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina prima di dileguarsi. Insieme a Marjan viaggiava il figlioletto di 9 anni, Faraz.

Dopo un lungo periodo trascorso in carcere e successivamente ai domiciliari, madre e figlio erano stati finalmente accolti in un progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) a Camini. Oggi, l’assoluzione arrivata dal tribunale di Locri restituisce loro la piena libertà. L’ultima udienza si è tenuta questa mattina, con la replica del Pubblico Ministero. Dopo circa due ore di camera di consiglio, la sentenza è stata letta in aula, mettendo fine a un calvario giudiziario per Marjan Jamali.