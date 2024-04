1 minuto per la lettura

Lutto a Reggio Calabria, è morta Rosetta Neto Falcomatà madre del sindaco Giuseppe Falcomatà e moglie del compianto sindaco Italo Falcomatà.

È morta a Reggio Calabria Rosetta Neto Falcomatà, madre del sindaco della città Giuseppe e moglie di Italo, il primo cittadino protagonista della famosa “Primavera” degli anni ‘90. Rosetta Neto, nata il 14 agosto del ‘47, era una grecista e aveva insegnato al Liceo Classico di Reggio.

I funerali si svolgeranno domani mercoledì 3 aprile alle 15.30 nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Sant’Agostino a Reggio Calabria.

«L’Amministrazione comunale, in tutte le sue componenti, esprime – si legge in una nota diffusa dal Comune di Reggio Calabria – sentimenti di cordoglio e vicinanza al sindaco ed alla sua famiglia in questo momento di inconsolabile dolore. Rosetta Neto Falcomatà, indimenticata professoressa per diverse generazioni di studenti, ha rappresentato per l’intera comunità un modello di cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina, alla quale ha contributo per decenni attraverso le iniziative della “Fondazione Italo Falcomatà”, segnando un percorso d’impegno civile la cui eredità è oggi prezioso patrimonio della Città di Reggio Calabria».

La Fondazione Falcomatà e la famiglia, inoltre, hanno voluto ringraziare «i medici ed il personale sanitario dei reparti di Ematologia, Anestesia e Rianimazione del Gom di Reggio Calabria, del Policlinico Madonna della Consolazione e i volontari dell’Ail».