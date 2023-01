Finge di essere stato investito, denunciato un 56enne

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 56enne reggino con l’accusa di simulazione di reato.

L’uomo si era presentato al Comando Stazione Carabinieri di Bova Marina per sporgere denuncia per il reato di omissione di soccorso dichiarando di essere stato colpito alla caviglia destra mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, dal conducente di un autoveicolo di colore amaranto che, nonostante le richieste di aiuto, si era dileguato senza prestargli assistenza.

L’immediata attività investigativa ha tuttavia consentito di accertare che le ferite riportate dall’uomo sarebbero frutto di una caduta autonoma, escludendo di fatto la responsabilità di terzi soggetti. Per l’uomo è scattata la denuncia e dovrà rispondere di simulazione di reato.