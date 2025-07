Platì, la fine dell’era Sergi, decade da sindaco: era incandidabile

2 minuti per la lettura

Era incandidabile: con sentenza definitiva, Rosario Sergi decade da sindaco di Platì, dopo anni di ricorsi. Sarica guiderà il Comune.

«Carissimi Concittadini vi comunico che è divenuta definitiva la sentenza di decadenza dopo 7 giudizi di cui tre in Cassazione ed uno studio commissionato dal Ministero dell’interno, pertanto nei prossimi giorni, a malincuore dopo quasi 5 anni di entusiasmante ed intenso lavoro a favore della Comunità Platiese, sarò libero da impegni istituzionali». Con queste parole, affidate a un post social questa sera, martedì 15 luglio 2025, Rosario Sergi ha salutato il suo ruolo di sindaco di Platì. Questa volta è la parola fine del secondo mandato amministrativo di Sergi. Finisce così un lungo e tormentato capitolo amministrativo che ha attraversato anni tra sentenze, ricorsi e appelli.

PLATÌ FINE DI UN CAPITOLO TORMENTATO: SERGI ERA INCANDIDABILE

La vicenda si chiude ora con un atto definitivo: la decadenza dalla carica per incandidabilità. Sergi, 55 anni, era stato eletto sindaco per la seconda volta nel settembre 2020 con la lista “Liberi di ricominciare”, riportando una vittoria con il 78,12% dei voti su una lista Map Movimento Autonomo Popolare, composta da candidati non platilesi. Una rielezione che Sergi aveva voluto con tutte le sue forze dopo lo scioglimento – della sua prima amministrazione- per infiltrazioni mafiose del 2018. E così dopo lo scioglimento del 2018, nel 2020 il nome di Sergi era di nuovo sulle liste elettorali e vinse. Il Prefetto di Reggio Calabria, attraverso l’Avvocatura dello Stato, aveva subito avviato il contenzioso: ricorso prima al tribunale di Locri, poi in appello.

La Corte di Cassazione però dichiarò la sua incandidabilità nel 2022. Tra ricorsi, rigetti, condanne, adesso giunge il verdetto definitivo con cui viene accolta le tesi della prefettura di Reggio Calabria, guidata in quel tempo dal Prefetto Massimo Mariani, sancendo la decadenza definitiva di Sergi. «Il Comune di Platì sarà guidato – precisa Sergi nel suo post- dall’ attuale vicesindaco Giovanni Sarica fino alle prossime elezioni per la cui data attendiamo la fissazione da parte del Ministero dell’Interno, un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per il sostegno ricevuto da parte vostra, l’obiettivo – conclude l’ormai ex sindaco di Platì- di autogoverno dovrà sempre essere per tutti noi prioritario, mantenendo ferma la nostra fiducia nella Costituzione e nelle Istituzioni Republicane».