Crea (Adda): «A Bovalino smantellato il lido per i disabili: Il diritto all’inclusione naufraga»

2 minuti per la lettura

A Bovalino, il lido disabili è stato smantellato: L’associazione Adda del presidente Vito Crea denuncia l’abbandono e l’assenza delle istituzioni.

BOVALINO (REGGIO CALABRIA)– Nel cuore dell’estate, quando le spiagge si affollano e l’accessibilità dovrebbe essere garantita a tutti, a Bovalino si consuma un atto di profonda ingiustizia: lo smantellamento del Lido Solidale per persone con disabilità, uno spazio nato per restituire dignità, inclusione e pari opportunità alle fasce più fragili della comunità. A denunciare l’accaduto è l’Associazione Adda, da anni in prima linea nella lotta per i diritti delle persone con disabilità. «Assistiamo con sdegno a quanto sta accadendo – afferma il presidente Vito Crea – Non solo la struttura è stata rimossa, ma tutto avviene nel silenzio assordante delle istituzioni e di chi avrebbe dovuto vigilare e intervenire».

Inaugurato solo un anno fa con grande enfasi e finanziamenti della Città Metropolitana, il lido era stato salutato come un esempio virtuoso di inclusione e sensibilità sociale. Ma dopo le mareggiate dello scorso settembre, la struttura è rimasta in uno stato di abbandono per mesi. È stata rimontata in modo approssimativo appena pochi giorni fa, per poi essere nuovamente smantellata, senza spiegazioni e senza assunzione di responsabilità da parte degli enti preposti.

DOPO LA CHIUSURA DEL LIDO PER I DISABILI, VITO CREA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ADDA CHIEDE LE DIMISSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOVALINO

Adda non nasconde la propria amarezza: «Dove sono oggi gli amministratori che posavano sorridenti per le foto dell’inaugurazione?», si chiede l’associazione in una nota durissima. Nel mirino finiscono anche l’Auser, la Garante dei Disabili, e il consigliere delegato ai servizi sociali della Città Metropolitana, accusati di un’assenza colpevole. «A oggi – prosegue la nota – nessuno ha preso posizione. Nessuno ha speso una parola per spiegare, per giustificare, per chiedere scusa». Per l’Associazione Adda, si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’incapacità amministrativa e della mancanza di visione politica nel gestire beni pubblici destinati all’inclusione. «Chi governa questo territorio dimostri dignità: rassegni le dimissioni», è l’appello lanciato dal presidente Vito Crea. La vicenda del Lido Solidale che avrebbe dovuto essere un presidio di civiltà, si trasforma così in uno specchio implacabile del modo in cui vengono trattati i diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese.