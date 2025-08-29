Cinquefrondi, il sindaco Conia dopo l’intimidazione: «vado avanti»

3 minuti per la lettura

Dopo il gesto di intimidazione ai danni di alcuni terreni del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia: «Io vado avanti. E’ il quarto attacco». Solidarietà da ogni parte politica, dalla società civile e dalle associazioni.

CINQUEFRONDI (REGGIO CALABRIA) – C’è rabbia e amarezza ma anche tanta determinazione nelle parole ma soprattutto nella composta reazione del sindaco Michele Conia, vittima di un gesto intimidatorio che ha preso di mira alcuni terreni di famiglia sui quali ignoti hanno tentato di appiccare degli incendi, in pieno giorno, da ben tre punti di innesco differenti prontamente circoscritti dall’azione tempestiva dei Vigili del fuoco e di alcuni volontari che hanno sventato le conseguenze di un gesto vile che poteva avere delle ripercussioni pesanti arrecando danni a cose e persone.

LA REAZIONE DEL SINDACO DI CINQUEFRONDI ALL’INTIMIDAZIONE, CONIA RIMARCA: “NON MI PIEGHERÒ”

«Provo uno stato di forte rabbia e indignazione per un gesto insensato. Sappiano costoro che non mi hanno intimorito né mi piegherò nello svolgimento della mia funzione. Per me non cambia nulla, ho dalla mia parte l’intera comunità di Cinquefrondi, che voglio ringraziare sentitamente, per l’affetto e la calorosa vicinanza dimostratami pubblicamente e privatamente», lo ha dichiarato il sindaco Conia. Una valanga di vicinanza e solidarietà espressa a vari livelli istituzionali a partire dal presidente dimissionario della giunta regionale Roberto Occhiuto che ha voluto porgere, «sincera solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio. Colpire i beni personali di un amministratore significa tentare di minare la serenità di chi, con impegno e sacrificio, dedica una parte della propria vita alla comunità.

LA SOLIDARIETÀ ISTITUZIONALE E POLITICA

La Calabria non può e non deve arrendersi a simili gesti criminali, che offendono non solo la persona colpita ma l’intera nostra regione. Al fianco del sindaco Conia e di tutti gli amministratori che, con coraggio, rappresentano l’avamposto dello Stato nei territori». Lo stesso ha fatto Pasquale Tridico, avversario di Occhiuto alle prossime regionali, che ha qualificato l’intimidazione come «un gesto vile e ignobile che colpisce un’intera comunità e che va condannato con fermezza. Dobbiamo essere al fianco degli amministratori locali che con impegno quotidiano svolgono un lavoro prezioso al servizio dei cittadini e nella tutela dei valori democratici».

Vicinanza è giunta anche da Anci Calabria, Cgil Area Metropolitana, Libera, Uncem Calabria, dal sindaco metropolitano Falcomatà e dall’associazione dei sindaci della Piana di Gioia Tauro, il comune di Polistena; diverse forze politiche tra cui il Pd metropolitano, Forza Italia Cinquefrondi, Rinascita per Cinquefrondi, l’ex sindaco e dirigente provinciale di FdI Marco Cascarano, Movimento per la Rinascita del PCI ma anche Movimento per Nicotera, Pedagogia dell’Antimafia e Tirocinanti Uniti e l’associazione Avviso Pubblico hanno sentito il bisogno di esprimere solidarietà al primo cittadino cinquefrondese.

L’INDAGINE E LA PROMESSA DI CONTINUARE L’IMPEGNO

Un attacco la cui matrice non è ancora chiara e sulla quale le forze dell’ordine intervenute e che hanno raccolto la denuncia hanno potuto, intanto, acclararne la natura certamente dolosa contro una famiglia stimata «che non ha problemi con nessuno» ha aggiunto Conia il cui pensiero è subito andato all’impegno politico sul territorio condotto in anni di lotte e battaglie su temi sociali importanti per la comunità locale e per l’intero comprensorio.

«Io vado avanti, nonostante si tratti del terzo attentato da quando amministro e il quarto da quando ho iniziato la mia attività politica. Questi gesti ignobili, che avrebbero lo scopo di svilirmi, hanno come effetto contrario quello di infondermi ancora più forza per combattere e cercare di cambiare lo stato delle cose in questa terra. La reazione civica compatta, di cittadini, forze dell’ordine, istituzioni e forze politiche e sociali che ne è scaturita a mio sostegno mi dà coraggio per proseguire il mio impegno politico ancora con più convinzione».