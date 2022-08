Tragedia a Bianco, divampa un incendio e muore una disabile

1 minuto per la lettura

BIANCO – Una vera e propria tragedia si è verificata a Bianco in provincia di Reggio Calabria dove una donna disabile di 76 anni, con problemi nello specifico di disabilità fisica, è morta nella sua casa a causa di un incendio che si è sviluppato per motivi accidentali nell’abitazione.

Il cadavere della donna è stato trovato in cucina, da dove, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate le fiamme. Nessun dubbio, secondo quanto è stato accertato dagli stessi vigili del fuoco, sulle cause accidentali dell’incendio. Le fiamme hanno anche danneggiato il solaio del piano superiore della casa.

La persona che viveva con la vittima, un asua parente, e che l’assisteva non ha potuto soccorrerla a causa della rapidità con cui si é propagato l’incendio. È stata lei a chiamare il 115 per dare l’allarme, ma quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto la disabile era già morta. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco.

La casa in cui si è sviluppato l’incendio in cui è morta la disabile si trova in uno stabile di sei piani. Nessuna altra abitazione dell’edificio è stata danneggiata dalle fiamme.

Secondo quanto hanno accertato i vigili del fuoco, la donna morta nell’incendio di Bianco non è riuscita a mettersi in salvo a causa della sua disabilità motoria. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai vigili del fuoco all’ingresso della veranda della cucina, dove la disabile era solita dormire.