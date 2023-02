Tragedia sull’A2 a Palmi, muore una donna

1 minuto per la lettura

Tragedia sull’Autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Palmi, una donna perde il controllo dell’auto e muore

PALMI – Una donna ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri in un sinistro intercorso sull’Autostrada A2 del Mediterraneo in prossima dello svincolo di Palmi in direzione Reggio Calabria.

La motivazione dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 13:30, sarebbe un improvviso malore mentre l’automobilista si trovava alla guida della propria autovettura.

INCIDENTE SULL’A2 MUORE UNA DONNA ALL’ALTEZZA DI PALMI

Per via del malore, infatti, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto impattando contro il guardarail autostradale. Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza gli agenti della Polizia stradale ed i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Presente anche il personale Anas.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione la donna non sarebbe riuscita a controllare la propria autovettura che successivamente ha terminato bruscamente la sua corsa.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente dato che l’autovettura ha subito il sinistro in modo autonomo. Il traffico in direzione sud a causa dell’incidente ha subito un breve rallentamento.