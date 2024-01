Sacerdote aggredito dopo la messa nel Reggino

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – Don Giovanni Rigoli, sacerdote nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, a Varapodio, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro, è stato aggredito da alcune persone presenti alla funzione religiosa a conclusione della messa vespertina. Il sacerdote è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Gioia Tauro per accertamenti.

Il vescovo della diocesi Oppido-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, in una nota, in cui esprime condanna per l’aggressione a don Giovanni Rigoli, si dice “profondamente sconvolto da questo atto di violenza contro uno dei nostri sacerdoti. Gli attacchi contro i membri del clero – afferma ancora monsignor Alberti, non solo colpiscono la persona coinvolta, ma feriscono anche la fede e la spiritualità della nostra comunità. Certe azioni azzerano l’impegno spirituale di ogni individuo e quando permettiamo che simili azioni prevalgano, rischiamo di invalidare la fede stessa che ci unisce”.

Sull’episodio del sacerdote aggredito indagini sono in corso da parte dei carabinieri, che hanno informato la Procura della Repubblica di Palmi.