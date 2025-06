Reggio Calabria, donna accoltellata in casa: si cerca l’aggressore

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria, una donna di 49 anni è stata accoltellata in casa. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso.

REGGIO CALABRIA – Una donna di 49 anni è stata accoltellata la scorsa notte, 8 giugno 2025, all’interno di un’abitazione nel centro storico di Reggio Calabria. L’aggressione, avvenuta per mano di un uomo non ancora identificato, ha visto la vittima colpita da diversi fendenti al fianco.

Subito dopo l’accaduto, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverata. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura locale. Le prime fasi delle indagini si stanno concentrando sulla ricostruzione dell’accaduto, ma la donna, ascoltata dagli inquirenti, non è stata in grado di fornire dettagli utili sull’identità del suo aggressore. Nel frattempo, nell’appartamento dove è avvenuta l’aggressione sono in corso i rilievi della Polizia Scientifica. Gli esperti stanno raccogliendo ogni elemento utile a fare luce sull’aggressione e a identificare il responsabile di questo grave episodio di violenza.