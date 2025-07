Blitz dei Carabinieri nei lidi del reggino, multe e sequestri

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria, i Carabinieri hanno controllato lidi del reggino, denunciando titolari per irregolarità sul lavoro e sequestrando 10 chili di alimenti non tracciati.

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri continuano la loro attività di controllo lungo la fascia tirrenica reggina, con un focus sulla tutela della salute pubblica e la sicurezza sul lavoro nelle strutture balneari. Questi interventi sono particolarmente rilevanti in questo periodo, data l’intensificazione del flusso turistico nelle località costiere. A Scilla, i militari hanno condotto una serie di verifiche congiunte con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Reggio Calabria. Le ispezioni hanno riguardato diverse attività commerciali situate sul lungomare e nelle zone adiacenti.

IRREGOLARITÀ RILEVATE NEI LIDI DEL REGGINO E SANZIONI

Durante un controllo presso uno stabilimento balneare, i Carabinieri hanno riscontrato che il titolare aveva omesso di sottoporre i propri dipendenti alle visite mediche preventive e periodiche, come previsto dalla normativa sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Per questa grave violazione, l’uomo è stato denunciato. Un secondo intervento, in un altro lido della zona, ha rivelato gravi irregolarità in materia di sicurezza alimentare. Nell’area cucina del punto ristoro, sono stati trovati circa 10 chilogrammi di prodotti alimentari privi di etichettatura e tracciabilità. La merce, non conforme agli standard minimi di sicurezza, è stata immediatamente sequestrata. Al titolare dell’attività sono state contestate le relative violazioni amministrative. Complessivamente, l’operazione di controllo ha portato alla verifica di tre lavoratori, al sequestro dei 10 chili di alimenti non tracciati e all’applicazione di sanzioni amministrative per un importo totale di 3.500 euro.