Virus West Nile, prima vittima in Calabria: morto un uomo di Riace

RIACE (REGGIO CALABRIA) – La Febbre del Nilo, il virus da west nile, fa la prima vittima nel Reggino: si tratta di un uomo di circa 80 anni, ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di malattie infettive del Gom di Reggio Calabria.

Dopo i primi accertamenti gli era stata diagnosticata una encefalite, che dopo esami più approfonditi, è stata accertata la causa della malattia, dovuta a una infenzione da virus West Nile, trasmesso da una puntura della zanzara del tipo Culex: l’anziano, dopo alcuni giorni di ricovero, non ce l’ha fatta e oggi è deceduto risultando così la prima vittima in Calabria.

Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, ha intanto ordinato la disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Nell’ultimo bollettino pubblicato nella giornata di ieri dall’Istituto Superiore di Sanità erano 173 in Italia, dall’inizio dell’anno i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo (89 nel precedente bollettino) con undici decessi. Tra i casi confermati 72 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte, 2 Lombardia, 4 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 37 Lazio, 21 Campania, 1 Basilicata, 1 Sardegna), 14 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 85 casi di febbre, 1 caso asintomatico e 1 caso sintomatico. Tra i casi confermati sono stati notificati 11 decessi (1 Piemonte, 4 Lazio, 6 Campania). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate, è pari al 15% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

“La situazione è monitorata con attenzione da tutte le istituzioni competenti, sia a livello centrale che a livello territoriale. Al momento non emergono particolari segnali di allarme”, sottolinea Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di malattie infettive dell’Iss.