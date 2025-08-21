Tragedia a Reggio Calabria, bambina cade dal quinto piano: è gravissima

1 minuto per la lettura

Tragedia a Reggio Calabria, una bambina di 7 anni cade dal balcone di una abitazione al quinto piano ed ora è ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione

REGGIO CALABRIA – Una bambina di 7 anni è ricoverata in gravissime condizioni presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per le ferite riportate in seguito ad una caduta dal balcone del quinto piano di un palazzo del rione Gebbione. Nella caduta la bambina avrebbe colpito un’auto parcheggiata sul ciglio della strada riportando un trauma toracico e varie emorragie cerebrali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza accorsa per prestare i primi soccorsi fino al pronto soccorso dell’ospedale. Qui i sanitari hanno proceduto subito al ricovero della bambina nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

BAMBINA CADE DAL QUINTO PIANO A REGGIO, I CARABINIERI APRONO UNA INDAGINE

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ed eventualmente verificare responsabilità in capo ai presenti.

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa di alcuni amici con i genitori ed è precipitata dal balcone perché pare si sia sporta eccessivamente. Nel cadere, secondo una prima ricostruzione della dinamica la piccola avrebbe colpito un’auto in sosta al limite della strada.