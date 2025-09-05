Sinopoli, incidente sul lavoro: un operaio morto e due feriti travolti da un camion

1 minuto per la lettura

A Sinopoli, un incidente sul lavoro ha causato un operaio morto e due feriti, travolti da un camion in discesa.

SINOPOLI (REGGIO CALABRIA) – Un operaio ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, 5 settembre 2025, a Sinopoli, nel reggino. I tre stavano lavorando alla posa di cavi di fibra ottica nel centro del paese, in un tratto di strada in discesa quando sono stati travolti da un camion. Secondo una prima ricostruzione, il camion appartenente alla ditta per cui lavoravano i tre operai improvvisamente si sarebbe mosso da solo. L’ipotesi è che un guasto ai freni possa aver causato il movimento incontrollato del camion. Questo ha prima investito un piccolo mezzo da cantiere, per poi, a catena, avrebbe travolto i tre lavoratori. La dinamica è al vaglio degli investigatori, che stanno valutando anche eventuali cause indirette legate all’area di lavoro e alle procedure di sicurezza adottate.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo l’operaio è morto. Gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi ma stabili, dove verranno trattenuti per ulteriori accertamenti e cure. La procura di Reggio Calabria ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sul lavoro in cui un operaio è morto a Sinopoli e altri due sono rimasti feriti. Saranno esaminati lo stato dei veicoli coinvolti e i referti tecnici relativi al tachimetro e al sistema frenante del camion.