Invasione di campo in Reggina-Spal, Daspo per quattro ultras

REGGIO CALABRIA – Il questore di Reggio Calabria, Bruno Megale, ha inflitto la sospensione della partecipazione a manifestazioni sportive per quattro ultras della Reggina Calcio e della Spal, per i fatti avvenuti durante l’incontro tra le due squadre militanti nella serie cadetta lo scorso 14 gennaio nello stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria.

I provvedimenti inibitori riguardano due ultras reggini, di cui uno già destinatario di analoga sanzione, protagonisti di un’invasione di campo, nonostante la resistenza opposta dagli steward di servizio.

Medesima sanzione ha colpito due tifosi della Spal, dei quali uno già ammonito precedentemente, per avere minacciato un poliziotto di servizio sotto la tribuna nord del ‘Granillo’ destinata alla tifoseria ospite, e per avere posto un grosso petardo – tipo bomba carta – sotto uno dei seggiolini in plastica dello stadio, la cui esplosione disintegrava lo schienale provocando il lancio a notevole velocità di schegge e detriti in tutte le direzioni.

I quattro tifosi non potranno partecipare per cinque anni agli incontri di calcio della Reggina e della Spal, e per tre di loro, il questore Megale ha disposto la presentazione obbligatoria in questura mezz’ora prima dell’avvio del primo e del secondo tempo degli incontri di calcio delle due compagini.