Maltempo nel Reggino, violenta bomba d’acqua a Scilla – VIDEO

2 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Reggio Calabria e su buona parte della provincia, con una impressionante bomba d’acqua registrata a Scilla. In pochi minuti la pioggia è caduta copiosa trasformando le strade in fiumi.

GUARDA IL VIDEO DELLA BOMBA D’ACQUA A SCILLA

Particolarmente allarmante la situazione a Scilla dove è stato immediatamente istituito il Coc, (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi sul litorale investito da una imponente massa d’acqua che dal costone che sovrasta la marina grande ha invaso le strade trascinando nel fango auto e detriti. Le strade sono state invase. Danni ad alcune abitazioni e sul lungomare.

A Reggio Calabria una ventina al momento gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade.

“Come accade sempre più di frequente – si legge in una nota del Comune di Palmi – anche la nostra città nelle ultime ore è stata colpita da un nubifragio straordinario. Siamo a lavoro già da questa notte per riparare i danni e limitare i disagi”.

GUARDA IL VIDEO DEL NUBIFRAGIO A PALMI

“Vi invitiamo a prestare attenzione, soprattutto se vi mettete alla guida, ed a tenervi aggiornati sui canali ufficiali del Comune di Palmi e tramite l’app LibraRisk”.

Al momento, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in provincia di Reggio Calabria, si registrano rallentamenti agli imbarchi di Villa San Giovanni con tempi di attesa di circa 3 ore. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stata temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Villa San Giovanni. Il traffico veicolare può usufruire del successivo svincolo di “Santa Trada” per poi reimmettersi in A2 in direzione sud per lo svincolo di Villa San Giovanni. Per i residenti viene consigliata l’uscita di Campo Calabro.

OCCHIUTO: “SITUAZIONE COMPLESSA MA SOTTO CONTROLLO”

“Voglio ringraziare la Protezione Civile, guidata impeccabilmente da Domenico Costarella, i Vigili del Fuoco, gli operatori di Calabria Verde, le associazioni di volontariato, e le forze dell’ordine tutte, che in queste ore sono intervenuti – soprattutto a Scilla e a Villa San Giovanni – a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito parte della Calabria”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“La situazione è complessa, soprattutto a Scilla ci sono parecchi detriti, trascinati dall’esondazione di un torrente, che andranno rimossi, ma sotto controllo. I danni sono ingenti, ma fortunatamente non ci sono persone coinvolte”.

“La Regione Calabria è da stamane impegnata con tutte le sue ramificazioni nelle operazioni di soccorso ed è in stretto contatto con i Comuni maggiormente colpiti dalle precipitazioni intense delle ultime ore per dare ai territori e alle comunità il miglior supporto possibile”.