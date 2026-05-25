Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Reggino

Elezioni 2026, nel Reggino sono 21 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide
Nella provincia di Reggio Calabria sono 21 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Melicuccà, Molochio, Montebello Jonico, Palmi, Pazzano, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova.
ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL REGGINO
REGGIO CALABRIA
CANDIDATO VOTI % CANNIZZARO FRANCESCO 0 0 BATTAGLIA DOMENICO DONATO 0 0 PAZZANO SAVERIO 0 0 LAMBERTI CASTRONUOVO EDUARDO 0 0 Elettori: 142.487| Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
ANOIA
CANDIDATO VOTI % DEMARZO ALESSANDRO 0 0 SCIOTTO ANGELO 0 0 Elettori: 2.258 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
BRANCALEONE
CANDIDATO VOTI % MESIANI GIOVANNI 0 0 GAROFFOLO SILVESTRO 0 0 Elettori: 3.453| Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
BRUZZANO ZEFFIRIO
CANDIDATO VOTI % ORLANDO MASSIMO 0 0 CUZZOLA GIUSEPPE ANTONIO 0 0 ROMEO VINCENZO MARIA Elettori: 1.475 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
CASIGNANA
CANDIDATO VOTI % MARTINELLI ROCCO 0 0 CELENTANO GIUSEPPE ROCCO 0 0 Elettori: 882 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
CINQUEFRONDI
CANDIDATO VOTI % ALÌ MARIA LUCIA 0 0 CONIA MICHELE 0 0 Elettori: 7.511 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
CONDOFURI
CANDIDATO VOTI % NUCERA MASSIMO ANTONIO 0 0 MANTI LEONARDO FILIPPO 0 0 ROMEO FILIPPO FRANCESCO Elettori: 4.034 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
FIUMARA
CANDIDATO VOTI % IANNÌ GIUSEPPE 0 0 ABRAMI DOMENICO ANTONIO MARIA 0 0 Elettori: 1.342 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
GIFFONE
CANDIDATO VOTI % ALVARO ARISTODEMO 0 0 VALENZISI ANGELO 0 0 Elettori: 1.792 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MAROPATI
CANDIDATO VOTI % TRACUZZI FABIO 0 0 PAPASIDERO ANTONIO 0 0 Elettori: 1.578 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MELICUCCÀ
CANDIDATO VOTI % OLIVERI EMANUELE ANTONIO 0 0 OLIVERIO VINCENZO 0 0 Elettori: 1.364 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MOLOCHIO
CANDIDATO VOTI % MUSTICA BRUNO 0 0 CARUSO MARCO GIUSEPPE 0 0 Elettori: 2.564 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
MONTEBELLO JONICO
CANDIDATO VOTI % FOTI MARIA DETTA TINA 0 0 SURACI LEONARDO 0 0 Elettori: 5.921 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
PALMI
CANDIDATO VOTI % CALABRIA GIOVANNI 0 0 CARDONE FRANCESCO 0 0 Elettori: 17.519 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
PAZZANO
CANDIDATO VOTI % CONIGLIO MARIA ANTONIETTA 0 0 CHIODO BRUNO 0 0 GERECITANO ANTONIO Elettori: 558 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
PLAT Ì
CANDIDATO VOTI % SARICA GIOVANNI 0 0 Elettori: 2.602 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
ROCCAFORTE DEL GRECO
CANDIDATO VOTI % NUCERA ERCOLE 0 0 FERRARA PAOLO ANTONIO 0 0 Elettori: 351 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
SAMO
CANDIDATO VOTI % PULITANÒ PAOLO 0 0 PALUMBO VINCENZO 0 0 Elettori: 887 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
SAN ROBERTO
CANDIDATO VOTI % VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO 0 0 VIZZARI ANGELO 0 0 Elettori: 1.774 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
CANDIDATO VOTI % MALARA FRANCESCO 0 0 Elettori: 867 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –
TAURIANOVA
CANDIDATO VOTI % BIASI ROCCO DETTO ROY 0 0 LOPRETE RAFFAELE ROMEO DOMENICO Elettori: 14.805 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –