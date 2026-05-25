Elezioni Amministrative 2026, le sfide tra aspiranti sindaci nei comuni del Reggino

| 25 Maggio 2026 14:55 | 0 commenti

Elezioni 2026, nel Reggino sono 21 i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco, ecco le sfide

Nella provincia di Reggio Calabria sono 21 i comuni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In particolare, la tornata elettorale ha chiamato alle urne i cittadini di Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Melicuccà, Molochio, Montebello Jonico, Palmi, Pazzano, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova.

ELEZIONI 2026, LA SFIDA TRA CANDIDATI SINDACO NEI COMUNI DEL REGGINO

REGGIO CALABRIA

CANDIDATOVOTI%
CANNIZZARO FRANCESCO00
BATTAGLIA DOMENICO DONATO00
PAZZANO SAVERIO00
LAMBERTI CASTRONUOVO EDUARDO00
Elettori: 142.487| Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ANOIA

CANDIDATOVOTI%
DEMARZO ALESSANDRO00
SCIOTTO ANGELO00
Elettori: 2.258 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

BRANCALEONE

CANDIDATOVOTI%
MESIANI GIOVANNI00
GAROFFOLO SILVESTRO00
Elettori: 3.453| Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

BRUZZANO ZEFFIRIO

CANDIDATOVOTI%
ORLANDO MASSIMO00
CUZZOLA GIUSEPPE ANTONIO00
ROMEO VINCENZO MARIA
Elettori: 1.475 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CASIGNANA

CANDIDATOVOTI%
MARTINELLI ROCCO00
CELENTANO GIUSEPPE ROCCO00
Elettori: 882 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CINQUEFRONDI

CANDIDATOVOTI%
ALÌ MARIA LUCIA00
CONIA MICHELE00
Elettori: 7.511 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

CONDOFURI

CANDIDATOVOTI%
NUCERA MASSIMO ANTONIO00
MANTI LEONARDO FILIPPO00
ROMEO FILIPPO FRANCESCO
Elettori: 4.034 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

FIUMARA

CANDIDATOVOTI%
IANNÌ GIUSEPPE00
ABRAMI DOMENICO ANTONIO MARIA00
Elettori: 1.342 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

GIFFONE

CANDIDATOVOTI%
ALVARO ARISTODEMO00
VALENZISI ANGELO00
Elettori: 1.792 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MAROPATI

CANDIDATOVOTI%
TRACUZZI FABIO00
PAPASIDERO ANTONIO00
Elettori: 1.578 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MELICUCCÀ

CANDIDATOVOTI%
OLIVERI EMANUELE ANTONIO00
OLIVERIO VINCENZO00
Elettori: 1.364 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MOLOCHIO

CANDIDATOVOTI%
MUSTICA BRUNO00
CARUSO MARCO GIUSEPPE00
Elettori: 2.564 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

MONTEBELLO JONICO

CANDIDATOVOTI%
FOTI MARIA DETTA TINA00
SURACI LEONARDO00
Elettori: 5.921 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PALMI

CANDIDATOVOTI%
CALABRIA GIOVANNI00
CARDONE FRANCESCO00
Elettori: 17.519 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PAZZANO

CANDIDATOVOTI%
CONIGLIO MARIA ANTONIETTA00
CHIODO BRUNO00
GERECITANO ANTONIO
Elettori: 558 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

PLATÌ

CANDIDATOVOTI%
SARICA GIOVANNI00
Elettori: 2.602 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

ROCCAFORTE DEL GRECO

CANDIDATOVOTI%
NUCERA ERCOLE00
FERRARA PAOLO ANTONIO00
Elettori: 351 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAMO

CANDIDATOVOTI%
PULITANÒ PAOLO00
PALUMBO VINCENZO00
Elettori: 887 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SAN ROBERTO

CANDIDATOVOTI%
VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO00
VIZZARI ANGELO00
Elettori: 1.774 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

CANDIDATOVOTI%
MALARA FRANCESCO00
Elettori: 867 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

TAURIANOVA

CANDIDATOVOTI%
BIASI ROCCO DETTO ROY00
LOPRETE RAFFAELE
ROMEO DOMENICO
Elettori: 14.805 | Votanti: – | Schede nulle: – – Schede bianche: – – Schede contestate: –

COPYRIGHT
