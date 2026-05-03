Il Liceo “Volta” di Reggio Calabria tra le migliori scuole al mondo

3 minuti per la lettura

Il Liceo Volta di Reggio Calabria è tra i cinque finalisti mondiali del Global Schools Prize per arte e cultura.

REGGIO CALABRIA – Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è nella rosa dei 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026 e nella cinquina che si giocherà il primo posto mondiale nella categoria “Arti e cultura”. L’iniziativa è della Fondazione Varkey che celebra le scuole più innovative e di maggiore impatto al mondo, che stanno reinventando l’istruzione del futuro. La scuola reggina è stata selezionata tra le quasi 3.000 candidature provenienti da 113 paesi di tutto il mondo.

LICEO “VOLTA” DI REGGIO CALABRIA: IL SUCCESSO DELLA SCUOLA ITALIANA E IL PLAUSO DEL MINISTRO VALDITARA

Due gli istituti italiani ad essersi classificati nella top 50 di un premio del valore complessivo di 1 milione di dollari: l’Iis Majorana di Brindisi e il “Volta” di Reggio. Anche il ministero dell’Istruzione e del Merito ha accolto con soddisfazione la doppietta centrata dalla scuola italiana e, in una nota, sottolinea come «l’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi è stato inserito tra i finalisti nella categoria “Trasformazione tramite IA”, grazie all’impegno consolidato nell’ambito dell’Intelligenza artificiale etica applicata all’istruzione; il Liceo scientifico statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è, invece, finalista nella categoria “Arte e Cultura”, a conferma della qualità dell’offerta formativa italiana anche nei percorsi umanistici e creativi».

Parole di giubilo ed entusiasmo quelle del ministro Giuseppe Valditara che adesso attende al dicastero di Viale Trastevere ragazzi e docenti reggini: «Essere annoverati tra le migliori esperienze selezionate a livello internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio e testimonia la qualità e la capacità innovativa della scuola italiana. Le esperienze dell’Iiss ‘Majorana’ e del Liceo scientifico ‘Volta’ dimostrano come sia possibile coniugare innovazione, eccellenza formativa e apertura ai territori. Desidero invitare al Ministero gli studenti coinvolti e le loro comunità scolastiche per condividere insieme questo prestigioso traguardo, che testimonia l’importanza di sostenere e valorizzare il talento di ogni ragazzo e il lavoro straordinario dei docenti».

FINALITÀ DEL PREMIO E ACCESSO AL GLOBAL SCHOOLS NETWORK

Istituito dal noto pioniere dell’istruzione e filantropo Sunny Varkey, il Global Schools Prize è il premio più importante nel settore. La comunicazione dei 50 finalisti rende note le scuole più meritevoli che ovunque nel mondo abbiano dimostrato impegno e ambizione per i propri studenti, garantendo a ogni alunno la possibilità di eccellere, a prescindere dalle circostanze personali. I 50 finalisti ricevono il Global Schools Prize Badge ed entrano inoltre a far parte del Global Schools Network, ottenendo accesso a partnership, opportunità di sviluppo professionale e collaborazioni globali con altre istituzioni di eccellenza.

PROGETTI D’ECCELLENZA: DAL LABORATORIO TEATRALE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il “Volta” di Reggio Calabria, guidato dalla dirigente Maria Rosa Monterosso, ha creato un programma artistico e un’offerta curriculare ed extracurriculare che negli anni ha ottenuto svariati riconoscimenti di risonanza nazionale.

LICEO “VOLTA” DI REGGIO CALABRIA E IL SUO LABORATORIO TEATRALE

Il suo Laboratorio teatrale, curato dalla professoressa Gabriella Cucinotta, con il supporto delle colleghe Cristina Meduri, Pinella Pontari, Elisa Annaloro e Lucia De Grazia (gruppo che ha collaborato alla stesura della candidatura insieme alla professoressa Maria Chiriatti), attivo da oltre 30 anni, si è già aggiudicato la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, diverse Medaglie del Presidente del Senato Italiano, il primo premio al Festival Teatrale della Scuola Altomonte e un riconoscimento dell’Accademia della Crusca. Gli studenti hanno messo in scena all’aperto l’Iliade di Omero e hanno attivato il progetto Teatrosport, una particolare fusione di teatro e sport in cui protagonisti sono studenti con disabilità.

All’interno del progetto “Art & Science Across Italy” (Infn, Cern, Università di Napoli), gli studenti del “Volta” si sono classificati al 2° e 3° posto, ricevendo anche due menzioni speciali. Con il progetto “Sipari Urbani”, hanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale per ripensare spazi urbani degradati. Tra gli altri riconoscimenti, il Premio Internazionale Solinas per la Poesia, la partecipazione alle finali nazionali delle Olimpiadi di Filosofia, e premi da Italia Nostra. Tutte attività inclusive e sostenute dalla passione e dall’impegno degli insegnanti.