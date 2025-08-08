Nel Reggino, eletta Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025

5 minuti per la lettura

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025 tra le luci scintillanti di Piazza della Libertà a Bagaladi.

BAGALADI (REGGIO CALABRIA) – Tra le luci scintillanti di Piazza della Libertà a Bagaladi, Carla Metallo di Montalto Uffugo ha conquistato il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025. Questa vittoria è la chiave d’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia, dove Carla porterà la forza e l’anima autentica della nostra Regione.

Dietro ogni sorriso che illumina il palco, c’è un lavoro instancabile e una dedizione senza confini. A guidare questo viaggio straordinario nel mondo della bellezza sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, cuore pulsante e mente creativa della Carli Fashion Agency, esclusivisti regionali del concorso. Il loro impegno si riflette in una macchina organizzativa impeccabile, che con cura e precisione trasforma ogni serata in un momento magico e indimenticabile.

«Bagaladi è nel nostro cuore — raccontano — Qui ci sentiamo avvolti dal calore di un pubblico straordinario, accogliente e coinvolgente, che rende ogni evento un’esperienza unica. Un grazie speciale va all’amministrazione comunale, al sindaco Santo Monorchio e al vicesindaco Antonino Marrapodi, per il loro sostegno prezioso e costante. Un sentito ringraziamento va a un grande amico: l’imprenditore Franco Trunfio.

Questa fascia rappresenta molto più di un semplice riconoscimento: è la porta d’ingresso alle fasi finali del concorso, un trampolino di lancio per le nostre ragazze. Ringraziamo la giuria, tutti gli amici che condividono questo cammino con noi, il nostro instancabile staff, le ragazze e le loro famiglie, veri pilastri di questa avventura. Un grazie di cuore anche al pubblico del web, sempre presente con entusiasmo, e ai partner che credono in noi: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli. A tutte le giovani calabresi diciamo: non perdete l’occasione di essere protagoniste di questo sogno! Iscrivetevi subito sul sito ufficiale— c’è ancora tempo per mettersi in gioco».

Grazie alla preziosa collaborazione con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), lo spettacolo di Miss Italia Calabria arriva in ogni angolo della Regione, rafforzando un legame autentico e duraturo tra l’evento e il nostro territorio.

Il sindaco di Bagaladi, Santo Monorchio, ha evidenziato con orgoglio l’importanza di ospitare una manifestazione prestigiosa come Miss Italia Calabria: «Accogliamo questa kermesse da molti anni e ogni volta è motivo di grande soddisfazione. Questi eventi sono un’occasione per mettere in luce i punti di forza e le bellezze autentiche del nostro territorio, in particolare dell’area grecanica, custode di tesori spesso poco conosciuti fuori dai confini locali. Ospitare il concorso qui a Bagaladi significa offrire ai visitatori la possibilità di scoprire direttamente le nostre meraviglie, valorizzando così la promozione culturale e turistica della zona. Ma non solo: è anche un momento prezioso per dare spazio e visibilità ai talenti delle giovani ragazze che partecipano, offrendo loro un palcoscenico dove esprimere la propria bellezza, personalità e capacità. Un binomio che ci rende fieri e ci spinge a guardare al futuro con entusiasmo».

Il vicesindaco di Bagaladi, Antonino Marrapodi, ha sottolineato l’importanza del legame tra il concorso e il territorio: «Da anni questo connubio tra le selezioni di Miss Italia Calabria e il nostro paese conferisce lustro a Bagaladi, promuovendo non solo le bellezze paesaggistiche, ma anche le tradizioni e i valori profondi che caratterizzano la nostra comunità. Il nostro obiettivo è proprio questo: far sì che Bagaladi resti un luogo dove le persone scelgano di vivere e tornare, diventando un modello virtuoso per contrastare il fenomeno dello spopolamento che tante realtà del territorio stanno affrontando».

Un palcoscenico che vibra di vita, luci che danzano come stelle impazzite, emozioni che si fondono e si rincorrono nel cuore di una serata indimenticabile. L’incanto ha preso forma sotto la sapiente direzione artistica di Linda Suriano, accompagnata dalla conduzione di Larissa Volpentesta, che ha saputo intrecciare ritmo, leggerezza e sorrisi con naturale grazia. Poi, il bagliore dell’oro ha avvolto la scena: la sfilata total gold firmata Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha trasportato il pubblico in un universo scintillante, un omaggio raffinato agli anni d’oro dello spettacolo italiano. A dare voce e ritmo alla serata, l’energia esplosiva de “I Freschi di zona”, vera e propria anima musicale della serata, capaci di trasformare ogni nota in entusiasmo puro.

A decretare la vincitrice della tredicesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Santo Monorchio (sindaco di Bagaladi), Domenico Romeo (consigliere comunale Bagaladi e allenatore Bagaladi Calcio), Maria Misericordia (Miss Calabria 2007), Sonia Polimeni (giornalista, Miss Sorriso Calabria 2007), Teresa Greco (presidente associazione teatrale “I Baroncini”), Viviana Minasi (giornalista Il Quotidiano del Sud), Vincenzo Malacrino (giornalista “La Gazzetta del Sud”), Saverio Albanese (giornalista Il Quotidiano del Sud), Francesco Trunfio (imprenditore), Chiara Cipri (Miss Cinema Calabria 2024), Francesca Russo (Miss Calabria 2020).

Con il volto ancora illuminato da un sorriso intriso di emozione, Carla Metallo racconta il magico momento in cui è stata incoronata Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025: «È un grande onore indossare questa fascia. Sin dalle prime selezioni regionali speravo di conquistare questo titolo… l’ho sognato fin da bambina. Vorrei dedicarlo al mio papà e al mio ragazzo, che mi sostengono e mi accompagnano in ogni tappa di questo viaggio meraviglioso, e alla mia mamma, che mi segue con amore anche da lontano». Un traguardo che profuma di sogni realizzati, di sacrifici condivisi, e di quell’amore che rende ogni passo ancora più deciso.

Un’ondata di eleganza e sogni in passerella: il magico viaggio di Miss Italia Calabria continua a incantare il pubblico tappa dopo tappa e ci accompagna verso tre serate imperdibili, dove fascino, talento e determinazione saranno protagonisti assoluti. Il 10 agosto, lo spettacolo farà scalo nello splendido scenario del porto turistico di Cetraro per l’attesissima elezione di Miss Città di Cetraro, impreziosita dalla presenza straordinaria della madrina d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024! Ma non finisce qui: l’11 agosto, le luci si accenderanno su Piazza Resistenza a Praia a Mare, dove si eleggerà la nuova Miss Città di Praia a Mare. Il 12 agosto, sarà la suggestiva Piazza Vittorio Emanuele III di Terranova da Sibari a fare da cornice alla quarta finale regionale per l’elezione di Miss Magna Graecia 2025. Bellezza, emozione e spettacolo vi aspettano… il viaggio continua, più travolgente che mai.