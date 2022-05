Jovanotti a Scilla per girare un videoclip, il saluto ai fan - VIDEO

1 minuto per la lettura

SCILLA (REGGIO CALABRIA) – L’eterno ragazzo di Cortona in riva alla Costa Viola. Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è arrivato nel primo pomeriggio di oggi a Scilla per realizzare un videoclip in terra di Calabria.

GUARDA IL VIDEO DI JOVANOTTI A SCILLA

Scilla e Gerace le location scelte per girare le scene del video – che sarà realizzato dal regista calabrese Giacomo Triglia – e già bagno di folla per il “Ragazzo Fortunato”, che ha salutato i numerosi fan accorsi per acclamare il cantante toscano, che a sua volta ha ricambiato gli ammiratori (vicini, ma soprattutto lontani) con una diretta su Instagram e Facebook dal balcone dell’hotel in cui sta alloggiando, nel borgo di Chianalea. Il tutto in attesa dell’appuntamento del prossimo agosto, a Roccella Jonica, con la due giorni del “Jova Beach Party”.