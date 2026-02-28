I 4 ristoranti di Borghese a Reggio Calabria in onda il primo marzo

4 minuti per la lettura

Domenica primo marzo 2026 alle 21:15, Sky Uno e NOW portano Alessandro Borghese sullo Stretto di Messina. Quattro ristoranti di pesce si sfidano per il titolo di migliore di Reggio Calabria. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla penultima puntata dello show culinario

Era una soleggiata giornata di novembre 2025. La città lo aveva accolto con un sorriso. E lui aveva ricambiato con video, un hashtag e tanto entusiasmo: «Qui si mangia bene, c’è un po’ di mare, un po’ di terra… È un posto figo!». Lui è Alessandro Borghese, la città è Reggio Calabria, e il programma è 4 Ristoranti.

4 RISTORANTI A REGGIO CALABRIA, LA PUNTATA IN ONDA IL PRIMO MARZO



E domenica primo marzo, alle alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), lo chef romano più amato della televisione italiana porta il suo iconico van dai vetri oscurati sulle rive dello Stretto. L’undicesima stagione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia fa tappa nella città dei Bronzi di Riace per la penultima sfida del ciclo.

LA CITTÀ DEL LUNGOMARE PIù BELLO D’ITALIA



Reggio Calabria non è una tappa qualsiasi. È la città dove si abbracciano il Mar Tirreno e il Mar Ionio, dove il Lungomare Falcomatà fu definito da Gabriele D’Annunzio «il chilometro più bello d’Italia» e dove i celebri Bronzi di Riace custodiscono una storia millenaria. Ma è anche una città con un’identità gastronomica fortissima, fatta di sapori decisi, salini e stagionati, che si intrecciano con le tradizioni della vicina Sicilia condividendo con Messina alcune ricette iconiche, arricchite però dagli ingredienti unici del territorio calabrese.

Non a caso, quando Borghese è arrivato in città per le riprese, durate quattro intense giornate nel novembre 2025, si è lasciato andare a un commento sincero nelle sue stories Instagram: «Reggio Calabria è pazzesca. Qui si mangia bene, c’è un po’ di mare, un po’ di terra. È un posto figo». Parole che hanno fatto il giro dei social e acceso l’entusiasmo dei reggini.

Il verdetto finale è stato registrato in una location d’eccezione: il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, con la partecipazione dell’allora sindaco Giuseppe Falcomatà che ha personalmente ringraziato lo chef e Sky per aver scelto la città.

I 4 RISTORANTI IN GARA PER BORGHESE A REGGIO CALABRIA



La categoria della puntata è chiara: il miglior ristorante di pesce del centro di Reggio Calabria. Quattro locali molto diversi tra loro, per stile, location e filosofia di cucina, si sfidano secondo i parametri classici del format: location, servizio, menu e conto, più lo special del territorio.



Royal Reef – di Demetrio

Situato in via Rada delle Mura Greche, il Royal Reef è una veranda affacciata direttamente sullo Stretto di Messina. Il pesce è il protagonista assoluto, servito in un contesto scenografico con vista mozzafiato sull’acqua. Demetrio porta in gara una cucina di mare diretta e generosa.



Timo Restaurant – di Giovanna



In via Cimino, a pochi passi dalla Cattedrale, il Timo Restaurant è uno dei locali più apprezzati del centro storico reggino. La chef Giovanna porta avanti una cucina attenta al territorio, con ingredienti locali e stagionali al centro di ogni piatto. Lo chef Pietro Cartellà ha costruito qui una proposta capace di unire tradizione e visione contemporanea.



Lisca Bianca – di Lavinia



In via Biagio Camagna, nel cuore del centro storico, Lisca Bianca propone una cucina mediterranea semplice e raffinata. Lavinia punta su una filosofia di essenzialità che esalta la qualità della materia prima, fondendo tradizione e innovazione in chiave moderna.



Casual Fish e Sushi – di Salvatore



Casual Fish e Sushi rappresenta l’anima più contemporanea e informale della ristorazione reggina. Salvatore porta in gara un concept originale che mescola la tradizione del pesce locale con le suggestioni del sushi, una scommessa coraggiosa in una città dal forte radicamento gastronomico.

IL PIATTO SPECIAL, PESCE SPADA ALLA GHIOTTA



Ogni puntata di 4 Ristoranti ha il suo piatto iconico, ordinato da tutti i ristoratori per un confronto diretto. A Reggio Calabria, la scelta non poteva che cadere su uno dei simboli assoluti della cucina dello Stretto: il pesce spada alla ghiotta.

Piatto di straordinaria identità, nasce dall’incontro tra il pesce spada e il sugo alla ghiotta, emblema dei sapori calabresi. In questo condimento si fondono capperi, pomodoro, olive e olio extravergine d’oliva, in un equilibrio di sapori che racconta secoli di storia mediterranea.

Chi ha vinto? Il verdetto di Borghese

Spoiler alert: il vincitore è già noto. Ma non ve lo diciamo.