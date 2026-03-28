Da Reggio ad Affari Tuoi, Iside Sinicropi sbanca il game show di De Martino

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Proveniente dal borgo reggino di Calanna, Iside Sinicropi ha sbancato Affari Tuoi conquistando un premio finale di 200mila euro tra i più alti vinti nella stagione

REGGIO CALABRIA – Simpatica e travolgente ma soprattutto baciata dalla fortuna proprio sulle ricciute chiome un po’ afro e un po’ anni Ottanta. Così Iside Sinicropi, titolare del salone “Iside Hair Design” a Reggio Calabria, ha partecipato come concorrente rappresentando la Calabria ad “Affari Tuoi”, ed ha letteralmente sbancato il game show condotto da Stefano De Martino in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Nella puntata di stasera la parrucchiera reggina, proveniente dal borgo aspromontano di Calanna ed accompagnata dal fidanzato anche lui parrucchiere, ha giocato con il pacco numero 4. La gara ha vissuto momenti alterni ed anche sfortunati tanto da arrivare alla fase finale con un’offerta di 20 mila euro e il temuto ed incombente “pacco nero”. A quel punto Iside decide che è ora di stravolgere tutto e accettare il cambio. Una decisione temeraria e coraggiosa che si è rivelata quella giusta vincente, perché nel nuovo pacco c’erano proprio i 200 mila euro, una delle vincite più alte della stagione. Per Iside una serata da incorniciare e ricordare tutta la vita