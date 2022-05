Cambio della guardia al Circolo Polimeni: Privitera prende il posto di Postorino

2 minuti per la lettura

SVOLTA storica alla guida del Circolo del tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Dopo circa 25 anni di presidenza della più importante realtà sportiva, e insieme sociale, ricreativa e culturale dell’area metropolitana, Igino Postorino, presidente onorario della Federtennis Calabria e stella d’argento del Coni al merito sportivo, cede il passo. Al suo posto da oggi ci sarà Ezio Privitera, membro del consiglio direttivo uscente, avvocato di 34 anni, buon tennista e da qualche anno pregevole interprete del padel, attualmente presidente dell’Atam, con una lunga tradizione familiare tra i pini del club di Parco Pentimele.

La sua è stata una candidatura pressocché unitaria. Indicato come naturale successore di Postorino, nell’ottica di un rinnovamento generazionale che non sconfina in rottamazione, ma nel solco di una continuità amministrativa. Sponsorizzato dall’intero blocco di potere, apprezzato trasversalmente, infine premiato dalle urne, Previtera ottiene 786 voti contro i 56 di Giuseppe Di Vece. Aventi diritto al voto: 2215, votanti: 870.

Privitera sarà alla testa di una squadra rinnovata per oltre metà degli elementi rispetto alla precedente. La scrematura, per vincoli statutari, cause di forza maggiore o scelte “politiche”, si è fatta prima della competizione elettorale, che è proceduta senza scossoni o contrapposizioni, senza dibattito né confronto alcuno, vista la sostanziale unicità della proposta di governo. Un’atmosfera di segno decisamente opposto a quella che 4 anni fa vide un duello netto tra Postorino e Demetrio Lavino (oggi promotore e fondatore del nuovo circolo a poche centinaia di metri di distanza, lo Sporting Stelle del Sud in contrada Armacà). Così il nuovo consiglio direttivo del “Polimeni” sarà composto dai dieci candidati: Ada Muscari Tomajoli (554 voti), Marco Schirripa (531), Mario Parlagreco (527), Emilio Cozzupoli (506), Sabrina Albanese (498), Domenico Catanzaro (479), Antonello Catanese (448), Claudia De Cicco (389), Celeste Maltese (380), Fabio Mulonia (342). Rinnovati anche gli altri organi sociali per il prossimo quadriennio. Collegio sindacale: Francesco Caridi, Sabrina Condemi e Gioacchino Smorto, sindaci supplenti Marcello Febert e Teodoro Paleologo. Collegio dei probiviri: Valeria Alfieri, Laura Cristiano, Salvatore De Salvo, Costantino Nieddu Del Rio, Vincenzo Macrì, Giuseppa Minniti, Umberto Nava.

Il “Polimeni” è un circolo privato che poggia su suolo pubblico, di proprietà comunale. Da sempre considerato il ritrovo della Reggio bene, è un’Asd con un’intensa attività socio-culturale che dagli asili alle associazioni, e specie in estate, arriva a coinvolgere l’intera cittadinanza con iniziative e manifestazioni di livello. Una stella d’oro del Coni al merito sportivo che rivela una tradizione gloriosa dal blasone riconosciuto in tutta Italia. I nodi rimangono la questione Demanio, i rapporti con Palazzo San Giorgio e le nuove sfide di una concorrenza sempre più agguerrita, con un occhio vigile alla sostenibilità economico-finanziaria. Onori e oneri per il nuovo corso del sodalizio di via Domenico Travia. Da oggi targato Privitera.

Organizzazione, programmazione e comunicazione i tre pilastri della nuova piattaforma operativa attorno alla quale la nuova compagine direttiva intende muovere i primi passi. I rumors vorrebbero Schirripa vicepresidente per una vera e propria rivoluzione anagrafica al vertice e Cozzupoli confermato alla guida della direzione sportiva. Ma, c’è da scommetterci, l’influenza di Postorino, nume tutelare del delfino prescelto, non cesserà così presto.