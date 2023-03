Serie B, buio pesto per la Reggina: il Cagliari cala il poker

2 minuti per la lettura

REGGIO CALABRIA – Davanti a oltre 16 mila spettatori, poker del Cagliari che vince al Granillo per 4-0 sulla Reggina. Doppietta di Lapadula (una rete su rigore).

A segno anche Mancosu (dal dischetto) e Zappa. I sardi sbloccano il risultato all’11′ con Lapadula che, servito da Azzi, manda in rete. I calabresi provano a recuperare, alzando il ritmo e creando qualche occasione da gol, prima con Canotto e poi con Fabbian, ma senza successo.

Al 44′ il Cagliari raddoppia: ancora Lapadula col sinistro trasforma in gol un calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Camporese. A inizio ripresa la Reggina si propone con una conclusione in corsa di Strelec ma Radunovic salva. Poi, al 18′, arriva la terza rete per i rossoblù con Mancosu che trasforma in gol un rigore fischiato per fallo degli amaranto in area.

Sul finale, al 48′, è Zappa a segnare la quarta rete per i sardi. Il Cagliari conquista i tre punti mentre crolla ancora la Reggina che registra l’ottava sconfitta in dieci gare.

Il tabellino della partita

REGGINA (4-3-3): Colombi 5; Pierozzi 5, Camporese 5, Gagliolo 5, Di Chiara 5; Fabbian 5.5 (36’st Bondo sv), Crisetig 5.5, Majer 5.5 (1’st Strelec 5.5); Canotto 5 (1’st Cicerelli sv, 9’st Gori 5), Menez 5.5 (20’st Liotti sv), Rivas 5.5. In panchina: Contini, Bouah, Liotti, Loiacono, Terranova, Hernani, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Inzaghi 5

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 6.5; Zappa 6.5, Lella 6, Dossena 6.5 (32’st Barreca sv), Obert 6; Nandez 6.5 (24’st Altare sv), Makoumbou 6 (24’st Deiola sv), Mancosu 7, Azzi 7 (24’st Kourfalidis sv); Prelec 6 (14’st Millico 6), Lapadula 7.5. In panchina: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Capradossi, Falco, Di Pardo. Allenatore: Ranieri 7

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 5

RETI: 11′ pt Lapadula, 44’pt Lapadula (rigore), 18’st Mancosu (rigore), 48’st Zappa. NOTE: pomeriggio di sole, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 16.482 di cui 115 ospiti.

Espulso al 43’pt Maurizio Guido, allenatore dei portieri della Reggina. Ammoniti Camporese, Azzi, Radunovic, Menez, Mancosu, Millico. Angoli 7-6. Recupero: 5′; 3′.