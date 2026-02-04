Nando Guerrisi a quota 300 presenze in campionato fra i Dilettanti

4 minuti per la lettura

Il centrocampista di Gioia Tauro, classe 1992, in organico alla Deliese, raggiunge un altro significativo traguardo della propria carriera, iniziata a 17 anni in Eccellenza con la Gioiese

Sono 300 le presenze in campionato per Nando Guerrisi, puntualmente protagonista fra i Dilettanti. Il centrocampista di Gioia Tauro ha compiuto 34 anni lo scorso 22 gennaio del 2026 e domenica scorsa, 1 febbraio 2026, ha raggiunto un altro importante traguardo relativo alla propria carriera. In occasione della partita vinta dalla Deliese per 1-0 sul Bianco, il mediano reggino ha toccato quota 300 presenze in campionato, nella stagione regolare. Cifra tonda, allora, per quanto riguarda le partite di campionato, escludendo pertanto coppe e spareggi. Fra Serie D, Eccellenza e Promozione siamo arrivati a 300. Attualmente in organico alla Deliese capolista del girone B di Promozione, Ferdinando Guerrisi, per tutti da sempre Nando, è alla ricerca di una nuova promozione in carriera.

300 presenze per Nando Guerrisi e 5 campionati vinti

Il centrocampista amaranto giunge a quota 300 presenze in campionato con la maglia della Deliese, in vetta al campionato. Guerrisi, reduce dal torneo di Promozione B vinto con la Virtus Rosarno, ci riprova con la Deliese. Al suo attivo ci sono altre quattro promozioni dirette: 2013 dall’Eccellenza con la Nuova Gioiese, 2018 dalla Promozione con il Bocale, 2022 dall’Eccellenza con il Locri e 2023 ancora dall’Eccellenza con la Gioiese. Cinque campionati vinti e 300 presenze per Guerrisi, calciatore guerriero a tutti gli effetti. Lo dimostra anche il carattere combattivo e lo conferma la grinta in campo. Aspetti, questi, che lo hanno portato a collezionare ben 16 espulsioni in campionato e 41 giornate di squalifica. Senza questi stop, il traguardo delle 300 presenze in campionato l’avrebbe tagliato qualche mese addietro. Ma Guerrisi è così: in campo non si risparmia.

La prima delle 300 presenze per Nando Guerrisi nel 2009

Adesso che siamo arrivati a quota 300 presenze in campionato per Nando Guerrisi, facciamo un passo indietro per ricordare la prima volta. Il 13 settembre del 2009 in occasione della prima giornata di campionato, la Nuova Gioiese gioca e perde (0-1) a Soverato. Mister Graziano Nocera fa debuttare un giovane diciassettenne gioiese doc. È Nando Guerrisi, in campo con la maglia numero 8. Questa la formazione di quel giorno: Panuccio, Antonelli, Saccà, Caruso, Paparatti (40’st Cappellaccio), Iannì, Giovinazzo, Guerrisi, Savino, Santoro (6’st Fondacaro), Kanè (11’st Nocera). Giusto per la cronaca, formazione in larga parte formata da gioiesi o da ragazzi della provincia…

Nando Guerrisi nella stagione 2009/10 con la maglia della Nuova Gioiese

Il primo gol per Guerrisi e le mosse azzeccate di Nocera

Non è un calciatore che segna tanto, anche perché ha ben altri compiti da svolgere. Ma quelli di Guerrisi sono stati spesso gol pesanti. A 19 anni, lui che era fra i più giovani, mostrava già carattere e senso di responsabilità, presentandosi per calciare dal dischetto. Per il mediano reggino finora 16 gol in carriera, in campionato. Il primo risale al 4 ottobre del 2009, campionato di Eccellenza. La Nuova Gioiese, alla fine del primo tempo, sta perdendo in casa per 0-1 con il Praia. Allora mister Graziano Nocera fa quello che, in carriera, gli viene naturale da sempre. Ossia cambia l’esito del match con le sostituzioni. Nella ripresa entra in campo Giovinazzo, il quale, dieci minuti dopo il suo ingresso, firma il gol del pari. A dieci minuti dalla fine tocca a Nando Guerrisi subentrare allo stesso Nocera, a quel tempo allenatore-giocatore. Anche questa è una mossa azzeccata. Sessanta secondi dopo il suo ingresso, Guerrisi si fa trovare pronto sottoporta per raccogliere la sfera respinta dalla traversa sulla conclusione di Kane e per scaraventarla in porta. Risultato finale: Nuova Gioiese – Praia 2-1.

La scheda

Nando Guerrisi ha disputato 15 partite in Serie D con la Nuova Gioiese. Poi ne ha giocate, sempre in campionato, 186 in Eccellenza con la stessa Gioiese, il Bocale, la Palmese, il Locri e la Virtus Rosarno. Il resto in Promozione con Deliese, Gioiese, Bocale, ancora Gioiese, Saint Michel, Virtus Rosarno e, attualmente (stagione 2025/26) ancora Deliese. Va alla ricerca della sesta promozione in carriera. Intanto taglia il traguardo delle 300 presenze in campionato. E ovviamente, come si dice in questi casi, la storia continua.

