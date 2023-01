Bruno Bossio: «Condivido le parole di Nordio ma il Pd segue i 5 Stelle»

2 minuti per la lettura

Non usa mezzi termini Enza Bruno Bossio, ex deputata Pd, nel commentare il dibattito sulla giustizia schierandosi con il ministro Nordio

«CONDIVIDO le parole del Ministro Nordio e ho avuto per questo una discussione nella chat dei parlamentari del Pd». Non usa mezzi termini Enza Bruno Bossio, ex deputata del Partito democratico, nel commentare a caldo il dibattito sulla giustizia che sta tenendo banco dopo che il Guardasigilli è intervenuto nelle Aule di Senato e Camera.

LA PRESA DI POSIZIONE DI ENZA BRUNO BOSSIO DOPO LE PAROLE DEL MINISTRO NORDIO

Cosa non le è piaciuto della posizione del Pd?

«Al termine dell’intervento di Nordio, la maggioranza e il Terzo Polo si sono trovati su un fronte comune, mentre il Pd era sullo stesso lato della barricata del M5S, perdendo quindi l’occasione di creare la cesura necessaria rispetto al giustizialismo dei grillini».

Sulle intercettazioni le cose vanno bene così come sono o si deve cambiare?

«C’è assolutamente bisogno di una riforma e non solo per evitare che finiscano in prima pagina sui giornali conversazioni senza valore penale e spesso di persone che non sono nemmeno indagate. Si deve porre fine alle cosiddette intercettazioni a strascico: gettare un amo e tentare di raccogliere quanti più pesci è possibile non è giustizia».

Il Ministro ha parlato anche della necessità di riformare il Codice penale, che porta la firma di Mussolini.

«Sull’abuso d’ufficio come si fa a non essere d’accordo con Nordio? Per non parlare dell’inutile e dannoso traffico di influenze: la corruzione, così come la mafia, va combattuta, ma in maniera mirata».

Si parla da anni di separazione delle carriere…

«È arrivato finalmente il momento di realizzarla, dando pieno compimento alla riforma Vassalli. E cito ancora una volta Nordio: non si può subordinare il Parlamento alla volontà di qualche pm. Aggiungo che avremmo bisogno di più magistrati come il cosentino Paolo Guido, che evita il talk show e persegue i reati. E infatti ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro».