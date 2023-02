Serie Tv: The Good Mothers vince l’Orso d'oro alla Berlinale Series

1 minuto per la lettura

BERLINO – L’Orso d’oro è loro. È delle donne di The Good Mothers, la serie fruibile a partire dal 5 aprile su Disney Plus, che, questa notte, ha trionfato vincendo il riconoscimento della prima edizione della Berlinale Series Award (la sezione del Festival di Berlino dedicata alla serialità).

Ispirata alla storia vera di Lea Garofalo e delle altre donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta, la serie è diretta da Julian Jarrod ed Elisa Amoruso, nonché interpretata da Micaela Ramazzotti, Gaia Girace, Barbara Chichiarelli, Valentina Bellè e Simona di Stefano.

Sei puntate realizzate anche col contributo della Calabria Film Commission (la serie è di fatti prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle).

Un grande traguardo, dunque, ma anche una straordinaria occasione per far conoscere in tutta Europa e nel mondo la Calabria che resiste. Attraverso le voci delle donne. Oltre alla storia di Lea Garofalo, a venire raccontare sono pure quelle di Giuseppina Pesce e Concetta Cacciolla. “I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che ci hanno fatto battere il cuore – ha dichiarato la giuria della Berlinale – la splendida fotografia, il design della produzione e le location hanno contribuito all’atmosfera ultra realistica della serie, come è giusto che sia considerando che si basa su eventi reali”.