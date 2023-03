The Voice Senior, il calabrese Piluso non vince ma incanta

1 minuto per la lettura

Il calabrese Paolo Emilio Piluso non vince The Voice Senior ma incanta comunque pubblico e giudici e finisce la sua gara sul podio

Paolo Emilio Piluso, l’ingegnere di Casali del Manco, non ha vinto la terza stagione di The Voice senior, il talent canoro di Raiuno in cui concorrenti over 60 si sfidano a suon di musica, ma, a un passo dal trionfo, ha comunque conquistato tutti Grazie alla sua “voce dorata”.

Con un brano di Lucio Battisti e un altro di Mango, Piluso – nel team dei Ricchi e Poveri – è riuscito a salire sul podio, incantando giudici (oltre al duo anni Sessanta anche Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio) e pubblico: lo ha fatto sin dalla prima puntata.

Sempre ieri in superfinale, nel dietro le quinte della puntata, l’ingegnere ha anche svelato, commuovendosi, di non aspettarsi “tutto questo successo e soprattutto il calore della gente”.

Tutta la comunità cosentina è quindi orgogliosa del traguardo raggiunto: e Paolo Piluso festeggia l’essere arrivato così avanti nel talent con la sua dolce metà. La conduttrice del programma Antonella Clerici ha infatti raccontato davanti alle telecamere che Piluso ha pure trovato l’amore all’intento dello show. Chi è la fortunata? Per il momento bocche cucite.