Nazionale, quattro “calabresi” convocati per lo stage di Coverciano

Lo stage della Nazionale a Coverciano vede convocati due calciatori del Cosenza e due della Reggina. Gli azzurri torneranno in campo a marzo

ROMA – Ci sono anche i calciatori del Cosenza, Aldo Florenzi e Paolo Gozzi, e della Reggina, Giovanni Fabbian e Niccolò Pierozzi, tra i convocati in Nazionale per uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

I calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini saranno divisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19ª giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero.

Lo stage, organizzato grazie alla disponibilità delle Leghe e dei Club, rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla FIGC con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni.

La Nazionale tornerà in campo a marzo 2023 per disputare le prime due gare di qualificazione al Campionato Europeo del 2024. Gli Azzurri affronteranno il 23 marzo l’Inghilterra allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli e tre giorni più tardi saranno di scena a Malta contro la nazionale di casa. Dal 14 al 18 giugno sarà poi la volta della Final Four di Nations League, con l’Italia impegnata in Olanda nella fase finale del torneo con i Paesi Bassi, la Croazia e la Spagna.

Questo l’elenco dei convocati per lo stage della Nazionale a Coverciano

1° GRUPPO CALCIATORI Mirko Antonucci (Cittadella), Daniel Boloca (Frosinone), Nicholas Bonfanti (Modena), Matteo Brunori (Palermo), Riccardo Calafiori (Basilea), Fabrizio Caligara (Ascoli), Simone Canestrelli (Pisa), Elia Caprile (Bari), Giuseppe Caso (Frosinone), Giorgio Cittadini (Modena), Niccolò Corrado (Ternana), Christian Dalle Mura (Spal), Jacopo Da Riva (Como), Enrico Delprato (Parma), Alessandro Di Pardo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Reggina), Wladimiro Falcone (Lecce), Aldo Florenzi (Cosenza), Michael Folorunsho (Bari), Samuel Giovane (Ascoli), Paolo Gozzi (Cosenza), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Millico (Cagliari), Luca Moro (Frosinone), Samuele Mulattieri (Frosinone), Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Simone Panada (Modena), Andrea Papetti (Brescia), Niccolò Pierozzi (Reggina), Eddie Salcedo (Bari), Stefano Turati (Frosinone), Marco Varnier (Spal).

2° GRUPPO CALCIATORI Tommaso Baldanzi (Empoli), Federico Baschirotto (Lecce), Alessandro Bianco (Fiorentina), Samuele Birindelli (Monza), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Cambiaghi (Empoli), Marco Carnesecchi (Cremonese), Cesare Casadei (Chelsea), Nicolò Casale (Lazio), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Colombo (Lecce) Andrea Colpani (Monza), Diego Coppola (Verona), Alessandro Cortinovis (Verona), Luca D’Andrea (Sassuolo), Wladimiro Falcone (Lecce), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Matteo Gabbia (Milan), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Lorenzo Lucca (Ajax), Tommaso Mancini (Juventus), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Mattia Mannini (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Cher Ndour (Benfica), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Antonio Raimondo (Bologna), Filippo Ranocchia (Monza), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Franco Tongya (Odense), Emanuele Valeri (Cremonese), Emanuel Vignato (Bologna) Samuele Vignato (Monza).