Simone Fioretti: centravanti dai numeri straordinari fra i Dilettanti

Sono sempre straordinari i numeri del centravanti Simone Fioretti fra i Dilettanti. Da due stagioni e mezza è tornato in Calabria e ha ribadito quella striscia micidiale sotto porta avviata in Basilicata e ribadita in Sicilia. Tre regioni nelle quali l’attaccante lametino ha segnato a raffica, vincendo tre campionati e regalando emozioni. Ha cominciato con il Rotonda in Basilicata, poi il mini torneo con il Sambiase e adesso (stagione 2024/25) ecco il titolo con la Vigor con l’aggiunta della Supercoppa. Ha sfiorato il tris nella classifica marcatori, ma per lui, nelle ultime tre annate in Eccellenza, due vittorie e un secondo posto. Può andar bene così. I numeri sono sempre dalla sua parte e le cifre sono straordinarie.

Nei Dilettanti pochi centravanti come Simone Fioretti in Eccellenza

Di bomber ce ne sono tanti in giro, ma se limitiamo il discorso al torneo di Eccellenza, in pochi come Fioretti hanno saputo tenere certi ritmi realizzativi. Almeno nell’ultimo periodo. Il bomber lametino ha siglato ben 86 gol nelle ultime quattro stagioni in campionato. Fra Nebros, ReggioRavagnese, Soriano e Vigor una caterva di gol. La tabella che accompagna questo servizio spiega nel dettaglio cosa ha fatto Simone Fioretti. Classe 1995, si è confermato micidiale, ma anche abile e affidabile, perché non ha saltato alcuna partita. Nella stagione 2024/25 per lui 39 gare ufficiali e altrettante presenze con 24 gol siglati fra Eccellenza, Coppa Italia e Supercoppa. In campo per un totale di 3208 minuti (più recuperi vari). Praticamente gioca ininterrottamente da 55 partite ufficiali considerando anche la precedente stagione.

Un ritorno vincente alla Vigor Lamezia

A dicembre ha deciso di lasciare il Soriano dopo una stagione mezza ricca di marcature. Con la squadra vibonese 37 centri in 55 match ufficiali. Ha scelto di tornare alla Vigor Lamezia dove, all’inizio della carriera, era andato in doppia cifra. Dieci reti in Serie D a 20 anni, stagione 2015/16. Dieci anni dopo rieccolo in maglia Vigor, per contribuire al ritorno in quarta serie nazionale. Un torneo, quello di Serie D, che Fioretti ben conosce, avendoci giocato anche con Campobasso, Olympia Agnonese, Igea Virtus, Cittanovese, Castrovillari, Palmese e Rotonda. Adesso resta da scoprire dove giocherà la prossima stagione. Il suo biglietto da visita è bello corposo: 65 gol fatti nelle ultime 88 gare ufficiali. Con questi numeri, chi vuole vincere, togliersi soddisfazioni e regalarsi emozioni, sa bene chi deve andare a chiamare!

