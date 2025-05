12 minuti per la lettura

Lo spareggio di Vibo fra la DB Rossoblù Luzzi e lo Stilomonasterace rivissuto nella fotogallery. Il match ha regalato la promozione alla squadra cosentina. Sul campo la DB Rossoblù ha superato lo Stilomonasterace con il risultato di 2-0. E alla fine anche un elicottero, sprigionando i colori sociali, ha salutato la promozione della DB Rossoblù Luzzi in Eccellenza.

Dopo aver sfiorato il salto di categoria nella passata stagione (non avvenuto per mancanza di posti liberi, dopo aver vinto i play off), la compagine del presidente Gencarelli, in uno spareggio stavolta decisivo, ha la meglio sul coriaceo Stilomonasterace. Al Luigi Razza di Vibo Valentia l’esperienza dei cosentini si rivela alla lunga decisiva, ma i reggini cedono a testa altissima. Anzi, fino al gol di Dirane, in campo vi era stata una sola squadra, quella di Papaleo. Poi l’episodio che cambia tutto. La punizione di Leta deviata da Dirane, sul finire del primo tempo.

Nella ripresa il raddoppio di Giovanni Foderaro per il 2-0 conclusivo. Poi la festa per la DB Rossoblù Luzzi, per una promozione a lungo inseguita. Allo Stilomonasterace rimangono i complimenti e sono tanti, per aver disputato una stagione da protagonista fino alla fine. Le emozioni dello spareggio di Vibo fra la DB Rossoblù Luzzi e lo Stilomonasterace le riviviamo nella fotogallery.