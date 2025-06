Top Ten Promozione B: piazza d’onore per Maxi Ghergo

3 minuti per la lettura

La Top Ten di Promozione B lo ha visto assoluto protagonista dall’inizio alla fine: Maxi Ghergo ha sfiorato anche la vittoria della classifica di rendimento. Ha subito il sorpasso in extremis, ma cambia poco. La sua è stata una stagione da urlo, probabilmente la migliore da quando è in Italia. Il difensore argentino dello Stilomonasterace non solo ha confermato le proprie capacità nel marcare gli attaccanti avversari. Allo stesso tempo, infatti, si è mostrato al calcio dilettantistico calabrese come un difensore goleador e un abile rigorista. Per lui ben 11 gol nel girone B di Promozione, sei dei quali su rigore. Il carattere irruento ogni tanto lo porta ad eccedere: due espulsioni (tre considerando anche la gara di spareggio) e 5 giornate di squalifica nella stagione regolare. Proprio l’assenza in queste cinque gare ha influito sull’esito finale della classifica di rendimento. Ogni settimana sul sito del Quotidiano del Sud è stata stilata una classifica dei migliori dieci del torneo di Promozione, girone B. A questi è stato attribuito un punteggio a scalare da dieci a uno. I punti conquistati ogni settimana andavano poi a formare la classifica generale. Il criterio utilizzato è stato quella della costanza di rendimento. Nella Top Ten Ghergo ha conseguito 63 punti, quattro in meno del vincitore.

È mancata la ciliegina finale alla splendida annata di Maximiliano Ghergo, per tutti Maxi. Secondo nella Top Ten del Quotidiano del Sud e secondo in campionato con lo Stilomonasterace. Inoltre ecco la vittoria nei play off e poi il ko nello spareggio per il salto in Eccellenza. La squadra di mister Papaleo, però, è rimasta in corsa fino alla fine e rappresenta, come abbiamo già avuto modo di evidenziare nei nostri giudizi finali, la più bella realtà del campionato. Per Maxi Ghergo, classe 1997, ecco 25 gare di campionato e 11 reti. Due volte ha vinto la Top Ten settimanale del girone B di Promozione e in 10 occasioni è stato scelto per far parte della classifica dei migliori.

Tutto l’orgoglio del difensore argentino

«È stato un campionato molto positivo per me. In particolare – spiega Maxi Ghergo – sono felice a livello personale per quanto fatto. Ho segnato tanto e ho avuto sempre massima fiducia da parte del tecnico e dei compagni». A livello di squadra, con lo Stilomonasterace, impresa sfiorata: «Non siamo riusciti a ottenere la promozione, ma abbiamo lottato fino alla fine, anche contro chi non ci dava credito. Il campo ha dimostrato quel che di buono ha saputo fare lo Stilomonasterace. E quindi mi rimane dentro tanto orgoglio per la stagione appena svolta, sia a titolo personale, sia come squadra».

Dedica e futuro

Anche per Maxi Ghergo è arrivato il momento della dedica per il riconoscimento ottenuto dal Quotidiano del Sud per via del 2° posto nella Top Ten del girone B di Promozione. E pure per lui il pensiero va «ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e alla mia famiglia per la fiducia e il sostegno». Riguardo al futuro, invece «non so ancora cosa farò la prossima stagione. Ho ricevuto qualche chiamata, ma per ora sono tranquillo e vedrò cosa sarà meglio per me».

