Gli assistenti arbitrali Galluzzo e Mazza promossi alla Can C

Hanno iniziato dal basso e adesso gli assistenti arbitrali Galluzzo e Mazza si ritrovano nei professionisti, essendo stati promossi alla Can C. Una gran bella soddisfazione per entrambi, dopo la promozione dal Cra Regionale alla Can D. Doppia promozione per la Calabria, quindi, perché salgono nei professionisti Andrea Galluzzo della sezione di Locri e Angelo Mazza della sezione di Reggio Calabria. Anche loro, come gli altri compagni di viaggio, sono partiti dal basso, fra i Dilettanti calabresi. Tanti sacrifici, sempre a testa alta, con la voglia di crescere e di imparare. Ed è sicuramente un motivo di orgoglio essere adesso nel novero dei professionisti. Anche in questo caso l’auspicio è che possano salire ancora, diventando un esempio da imitare per le giovani leve.

Galluzzo e Mazza fra i dodici assistenti arbitrali della Can C

Nessun arbitro calabrese è stato promosso dalla Can D alla Can C. Al contrario ne sono stati dismessi in tre: Adolfo Baratta della sezione di Rossano e Stefano Milone della sezione di Taurianova per limite di permanenza nel ruolo ed Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza, per motivate valutazioni tecniche. Rimangono quindi in tre, alla Can C, tra i fischietti calabresi: Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro, Giuseppe Rispoli di Locri e Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. In tema di assistenti, la nostra regione è invece rappresentata, in Can C, da 12 elementi. Ai neo promossi Galluzzo e Mazza, infatti, bisogna aggiungere: Mirko Bartoluccio di Vibo, Giovanni Celestino di Reggio Calabria, Michele Decorato di Cosenza, Giuseppe Fanara di Cosenza, Davide Gigliotti di Lamezia Terme, Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria, Luca Marucci di Rossano, Michele Rispoli di Locri, Stefania Signorelli di Paola, Rodolfo Spataro di Rossano.

Le dismissioni dalla Can

La formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione 2025/26 ha registrato qualche amarezza per la Calabria, almeno per ciò che riguarda le categorie superiori. In un colpo solo abbiamo perso dalla Can un arbitro (Cosso di Reggio Calabria), dismesso per motivate valutazioni tecniche e tre assistenti. Si tratta di Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria, Domenico Rocca della sezione di Catanzaro e Mario Vigile della sezione di Cosenza. Anche per questi tre si parla di dismissioni per motivate valutazioni tecniche. Fra l’altro proprio Rocca aveva fatto parlare di sé con una lunga lettera contro i vertici arbitrali. Tutti e quattro ad ogni modo sono arrivati in alto e hanno dato lustro al movimento arbitrale calabrese. Anche in tal caso un bell’esempio per il pianeta arbitrale calabrese. A questi si aggiunge Salvatore Longo della sezione di Paola, dismesso, sempre per motivate valutazioni tecniche, dal gruppo dei video match officials. Per la stagione 2025/26, la Can parlerà calabrese grazie agli assistenti Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e a Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme. Entrambi sono confermati nell’organico.

Ruoli di rilievo e osservatori

In ambito arbitrale, la Calabria esprime una componente del Comitato Nazionale Aia: si tratta della vibonese Valentina Garoffolo. Allo stesso tempo il catanzarese Francesco Falvo è il responsabile della Can 5. Giuseppe D’Amelio della sezione di Crotone rimane fra i componenti della Can D. Per quanto riguarda gli osservatori, nella Commissione relativa ai Dilettanti alla conferma di Valerio Caroleo di Catanzaro si aggiunge la nomina del vibonese Giuseppe Mandaradoni. Per quest’ultimo, da una vita nel mondo arbitrale, una gran bella soddisfazione e una nuova avventura che saprà svolgere, al solito, con serietà e determinazione. Ercole Vescio di Catanzaro è stato nominato fra i componenti della Con 5.

Ci sono inoltre 8 calabresi nell’organico della Commissione Osservatori Nazionale: Pietro Agapito della sezione di Lamezia Terme, Giampaolo Bianchi di Cosenza, Giuseppe Caricato di Rossano e Mariantonia Carrera di Cosenza. Ed ancora: Pierpaolo Le Fosse di Rossano, Francesco Milardi di Reggio Calabria, Sergio Pititto di Vibo Valentia e Francesco Squillace di Catanzaro. Infine complimenti a Dario Cucumo della sezione di Cosenza e a Vittorio Del Tufo della sezione di Rossano, promossi dai Cra alla Con Dilettanti.

Giuseppe Mandaradoni e Valentina Garoffolo

