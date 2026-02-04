Vincenzo Graci firma per il Catanzaro Primavera

1 minuto per la lettura

Il giovane portiere, classe 2008, arriva dal Crotone ed è figlio d’arte: il padre Giuseppe ha giocato per tanti anni nei Dilettanti con 100 presenze nella Vibonese

Un nuovo portiere per la Primavera 2 del Catanzaro: si tratta di Vincenzo Graci, classe 2008 di cui si dice un gran bene. Già nei Giovanissimi nazionali della Vibonese si è poi trasferito al Renate dove ha fatto gli Allievi nazionali. Quindi eccolo all’Ardor Lazzate negli Allievi Elite e poi nella Juniores nazionale del Club Milano, compagine con la quale è stata anche convocato in prima squadra. Dopo l’esperienza al Crotone, arriva il passaggio al Catanzaro, sempre in Primavera 2. Giovane talento emergente, vibonese, Vincenzo Graci in pochi anni ha unito alla passione per il calcio anche le ormai evidenti doti tecniche. Il futuro è ancora tutto da scrivere e in giallorosso troverà il modo per migliorare ancora.

Vincenzo Graci sulle orme del padre

Il giovane estremo difensore del Catanzaro Primavera è figlio d’arte perché il padre di Vincenzo è Giuseppe Graci. Per tanti anni ha giocato fra i Dilettanti, con un centinaio di presenze con la Vibonese. Al suo attivo anche esperienze con Agropoli, Rende, Acri, Capo Vaticano, Rossanese, Palmese, Limbadi e San Calogero, per un totale di oltre 300 presenze in carriera.