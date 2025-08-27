X
<
>

I vertici della Guardia Costiera incontrano in Calabria le vittime di aggressione

| 27 Agosto 2025 15:16 | 0 commenti

I vertici della Guardia Costiera incontrano in Calabria le vittime di aggressione

guardia costiera
Share
1 minuto per la lettura

I vertici della Guardia Costiera nazionale e regionale hanno incontrato in Calabria le vittime di aggressione della scorsa settimana

REGGIO CALABRIA – Il Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Vice Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dove si è tenuta un’assemblea con tutto il personale, alla quale ha partecipato anche il Sottocapo Aiutante Giovanni Grande, vittima – insieme al 2° Capo Aiutante Piero Conforti – dell’aggressione subita durante un’attività di controllo in mare della Guardia costiera la settimana scorsa.

Il Comandante Generale e gli altri Ufficiali, con il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Capitano di Fregata Guido Avallone, si sono poi recati presso l’ospedale di Catanzaro per far visita al 2° Capo Aiutante Piero Conforti, tuttora ricoverato.

L’Ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Il Comandante Generale e il Vice Comandante Generale hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà, formulando “i più sentiti auguri di pronta guarigione”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


VIDEO – Ruspe in azione sulla Costa degli Dei, demoliti manufatti abusivi a Ricadi
-------------------------
VIDEO – La Guardia costiera di Maratea libera in mare due tartarughe Caretta caretta
-------------------------
VIDEO – Circa 250 migranti salvati a Roccella Jonica
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA