Sequestrate 5,5 tonnellate di marijuana nel Vibonese, scatta l’arresto

2 minuti per la lettura

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11.000 piante di marijuana, per un peso complessivo di 5,5 tonnellate e un valore di mercato superiore a 11 milioni di euro, con l’arresto di una persona: la piantagione nell’entroterra vibonese

VIBO VALENTIA – Colpo durissimo al traffico di droga quello inferto dalla Guardia di Finanza nel cuore del territorio vibonese col sequestro di oltre 11.000 piante di marijuana (LEGGI), per un peso complessivo di 5,5 tonnellate e un valore di mercato superiore a 11 milioni di euro, e l’arresto di una persona.

L’OPERAZIONE CONDOTTA DALLA GDF DEL VIBONESE

Una operazione condotta dal Comando Provinciale di Vibo Valentia e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza frutto di un’accurata attività investigativa e condotta in sinergia tra il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il Gruppo di Vibo Valentia e la Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha portato al sequestro di 5.000 mq di terreno agricolo, attrezzati con un sofisticato sistema di irrigazione. Le 11.017 piante sequestrate – con altezze comprese tra 1,5 e 2,5 metri – si trovavano in una condizione avanzata di maturazione, a pochi giorni dal raccolto.

DISTRUTTA LA QUASI TOTALITÀ DELLA MARIJUANA

Con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito dell’esecuzione dei necessari campionamenti, si è pertanto proceduto alla distruzione sul posto delle piante. Contestualmente, si è eseguito il sequestro di un fabbricato in costruzione e di un casolare ritenuti dagli investigatori delle Fiamme gialle riconducibili all’uomo arrestato in flagranza di reato e, dunque, responsabile della coltivazione illecita.

ARRESTO PER L’UOMO RITENUTO RESPONSABILE DELLA COLTIVAZIONE DELLA MARIJUANA

Sempre nel corso dei controlli, rinvenuta, inoltre, a poca distanza dall’area coltivata, una baracca trasformata in essiccatoio, all’interno della quale erano custoditi oltre 3 kg di marijuana già pronta per la vendita, insieme a numerose attrezzature utilizzate per la lavorazione dello stupefacente. A seguito delle risultanze investigative, è scattato l’arresto per il soggetto che attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei provvedimenti di competenza.

L’operazione, coordinata dal Magistrato di turno e dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo, evidenzia “l’importanza di un’azione decisa per ristabilire la legalità in un territorio spesso martoriato da fenomeni di criminalità organizzata e traffico di droga”.