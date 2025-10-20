‘Ndrangheta, confiscati beni per oltre 1,6 mln a imprenditore vibonese

1 minuto per la lettura

Nell’ambito dell’inchiesta Costa Pulita, confiscati beni a un uomo ritenuto vicino alla cosca Accorinti. La cosca, appoggiata dalla potente cosca Mancuso di Limbadi, attraverso la stessa compagnia di navigazione, si era inserita nel business delle mini-crociere alle isole Eolie.

Colpo alla cosca Accorinti. Confiscati in via definitiva un terreno con fabbricato e quote di una compagnia di navigazione del vibonese, per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca mafiosa Accorinti di Briatico. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro e parzialmente modificato dalla Corte d’Appello, eseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro.

CONFISCATI BENI A IMPRENDITORE LEGATO ALLA COSCA ACCORINTI

L’uomo è coinvolto nell’operazione Costa Pulita. Condannato dal tribunale di Vibo Valentia a oltre 4 anni e sei mesi di reclusione, per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’intento di agevolare la cosca.

OPERAZIONE COSTA PULITA

La vicenda nasce dall’operazione Costa Pulita, che aveva svelato gli interessi della ’ndrangheta nel settore delle mini-crociere verso le isole Eolie.

Le indagini, coordinate dalla procura di Catanzaro, avevano consentito di accertare, tra l’altro, come la ‘ndrina, appoggiata dalla potente cosca Mancuso di Limbadi, attraverso la stessa compagnia di navigazione, si fosse inserita nel business delle mini-crociere alle isole Eolie.

Attualmente, è anche imputato nel processo “Cathago Maestrale-Olimpo-Imperium”, in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia, per associazione mafiosa.