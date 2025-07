Paura in spiaggia a Capo Vaticano: peschereccio si arena tra i bagnanti

Nel frattempo, è stata allertata la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, giunte sul posto nel giro di pochi minuti per verificare le condizioni dell’imbarcazione e coordinare le operazioni successive. Attualmente, il natante si trova arenato sulla battigia, in attesa delle decisioni da parte delle autorità marittime competenti. Non è ancora chiaro se sarà possibile rimettere in galleggiamento il mezzo o se sarà necessario l’intervento di mezzi specializzati per la rimozione. Intanto, la Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti tecnici per comprendere le cause dell’avaria e scongiurare eventuali rischi ambientali.