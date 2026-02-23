Soriano Calabro, nuove tracce di topi a scuola: lezioni sospese

2 minuti per la lettura

Soriano Calabro, scoperte nuove tracce di roditori a scuola: il sindaco sospende le lezioni, un mese fa scoperta dei topi e la chiusura per derattizzazione

SORIANO CALABRO – Nuova sospensione delle attività didattiche nel plesso di via Corrado Alvaro. Il sindaco di Soriano Calabro, l’avv. Antonino Vittorio De Nardo, ha firmato oggi l’ordinanza n. 23 che dispone lo stop immediato alle lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Soriano – Acquaro”.

Alla base della decisione vi è una segnalazione urgente relativa al rinvenimento, nei locali seminterrati dell’edificio, di tracce organiche potenzialmente riconducibili alla presenza occasionale di roditori. Una circostanza che “ha fatto scattare immediatamente l’intervento dell’amministrazione comunale, – si legge nel provvedimento – determinata a tutelare la salute degli alunni, del personale scolastico e a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate”.

L’ordinanza stabilisce la sospensione delle lezioni a partire da oggi e per l’intera giornata di domani, martedì 24 febbraio 2026, salvo eventuali proroghe qualora si rendessero necessari ulteriori interventi.

IL PRECEDENTE: LA SCOPERTA DEI TOPI NELLA SCUOLA DI SORIANO

Non è la prima volta che il plesso di via Corrado Alvaro si trova a fare i conti con problematiche simili. Appena un mese fa, infatti, le scuole erano già state chiuse per la presenza accertata di topi all’interno della struttura. In quell’occasione il comune aveva disposto un intervento di derattizzazione straordinaria e di sanificazione degli ambienti, con successiva riapertura dopo le verifiche del caso.

Il nuovo episodio riaccende inevitabilmente l’attenzione delle famiglie e della comunità locale, che chiedono garanzie sulla sicurezza e sull’efficacia degli interventi già effettuati. Per fronteggiare la criticità, «l’Ufficio Tecnico comunale ha già attivato una ditta specializzata incaricata di effettuare un intervento straordinario di sanificazione, previsto per il pomeriggio di oggi. L’obiettivo – riporta ancora l’atto – è ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza e procedere a un monitoraggio approfondito dell’intero edificio».

Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Vibo Valentia, al dirigente scolastico e alla Stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro. «L’amministrazione – conclude l’ordinanza -invita la cittadinanza e le famiglie a consultare l’albo pretorio e i canali istituzionali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla riapertura del plesso», mentre resta alta l’attenzione su una vicenda che, a distanza di poche settimane, torna a preoccupare l’intera comunità scolastica.