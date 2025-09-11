Professionista vibonese a processo per lesioni alla moglie

1 minuto per la lettura

Il processo al vibonese, Francesco Del Giudice, candidato alle elezioni regionali nella lista di Tridico, accusato di lesioni nei confronti della moglie, consigliera comunale di Vibo inizierà il 21 novembre dinanzi al Tribunale di Vibo. La donna a sua volta denunciata dall’ex coniuge

VIBO VALENTIA – Accusato di lesioni, per aver spintonato la consorte contro lo stipite di una porta, causandole una lesione, il vibonese Francesco Del Giudice, candidato alle regionali nella lista di Tridico, comparirà il prossimo 21 novembre dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica. A disporre la citazione diretta a giudizio il pubblico ministero Ciro Luca Lotoro mentre l’episodio contestato risalirebbe allo scorso 22 gennaio. A presentare la querela è stata la parte offesa, ovvero l’ex moglie, consigliera comunale di minoranza a Vibo, la quale a sua volta risulta denunciata per lesioni da parte dell’ex coniuge. Per lei – difesa dall’avvocato Brunella Chiarello – la prima udienza davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo è fissata al 17 ottobre prossimo.

Per il professionista vibonese, neurologo all’ospedale di Vibo, la Procura ha contestato il reato di lesioni personali aggravate dall’aver agito nei confronti della propria moglie. L’uomo figura tra i candidati alle prossime elezioni regionali nella lista “Tridico presidente”, a sostegno dell’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico nella corsa alla guida della Regione prevista per il 5 e 6 ottobre prossimi. Il procedimento giudiziario si aprirà dunque nelle prossime settimane, portando in aula una vicenda delicata che intreccia dinamiche private e riflessi pubblici.