Vibo, la comunità di Fabrizia si ferma nel ricordo di Monteleone

FABRIZIA (VIBO VALENTIA) – L’intera comunità di Fabrizia si stringe attorno alla famiglia Monteleone per la prematura scomparsa di Brunello Monteleone, giovane concittadino amato e stimato da tutti e presidente della locale squadra di calcio. Il sindaco Francesco Fazio, interpretando il sentimento collettivo della cittadinanza, ha firmato oggi l’ordinanza n. 21 con cui proclama il lutto cittadino per l’intera giornata di mercoledì 13 agosto 2025. La decisione, si legge nel documento ufficiale, nasce “in segno di rispetto, vicinanza ed affetto verso i familiari e di sentita manifestazione del dolore e della costernazione dell’intera comunità”.

La cerimonia funebre si terrà questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Chiesa Matrice – Parrocchia Santa Maria delle Grazie, in Piazza Regina Margherita. In concomitanza con il rito, il Comune invita cittadini, istituzioni, associazioni e attività produttive a sospendere le proprie attività tra le 17:00 e le 19:00, con esclusione dei servizi essenziali. Come disposto dall’ordinanza, le bandiere esposte all’esterno della sede comunale resteranno a mezz’asta per tutta la giornata. La notizia è stata diffusa attraverso l’albo pretorio informatico, con comunicazione anche alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Stazione dei Carabinieri di Fabrizia e alla Polizia Locale.

Il sindaco Fazio ha espresso il proprio cordoglio a nome dell’intera comunità, sottolineando come la perdita di Brunello Monteleone lasci “un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Oggi Fabrizia si ferma, unita nel dolore, per accompagnare Brunello nel suo ultimo viaggio.