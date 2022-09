Tragedia a Vibo, muore per un malore il consigliere comunale Raffaele Iorfida

2 minuti per la lettura

VIBO VALENTIA – Tragedia questa mattina in pieno centro a Vibo Valentia. Raffaele Iorfida, 58 anni, eletto consigliere comunale a Vibo alle ultime elezioni del 26 maggio 2019 nella Lista Civica “Rinasci Vibo”, è deceduto a causa di un malore.

L’uomo, di professione commercialista, molto noto in città, si trovava nei pressi del Despar di via don Mellano quando ad un certo punto ha avvertito un malore, accasciandosi per terra. Sono stati i presenti a prestare i primi soccorsi ma tutto si è rivelato inutile. Iorfida – al quale nell’ultimo anno sono venuti a mancare in poche settimane i genitori – è infatti spirato poco dopo. Attorno a lui un capannello di gente e volti attoniti e increduli.

Il compianto Raffaele Iorfida

Raffaele Iorfida era entrato, come detto, in Consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative nella lista a sostegno del sindaco Maria Limardo, quindi nello schieramento di centrodestra. Fedelissimo di Forza Italia, era vicino a Tonino Daffinà, a sua volta espressione nel Vibonese del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

In quest’ultima legislatura regionale era entrato nello staff dell’attuale assessore regionale Rosario Varì. In seno al Consiglio comunale ricopriva l’incarico di presidente della I Commissione (Affari generali) che gestiva con equilibrio e garbo.

Lascia la moglie e un figlio, studente universitario a Roma.

Morte di Raffaele Iorfida: il cordoglio del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

«Sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, consigliere comunale di Forza Italia a Vibo Valentia, politico appassionato, persona perbene. La famiglia azzurra calabrese perde un punto di riferimento, un protagonista di tante battaglie, portate avanti sempre nell’interesse dei calabresi. Io perdo un amico, vicino al proprio territorio, sempre pronto a mettersi in gioco e a spendersi per gli altri.

La Giunta della Regione Calabria è vicina alla famiglia, in questo momento di grande dolore». Cosi Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.