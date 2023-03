Tir in fiamme sul viadotto autostradale di Pizzo, traffico bloccato

1 minuto per la lettura

PIZZO – Automezzo in fiamme sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra le uscite di Pizzo e Sant’Onofrio-Vibo Valentia. Un tir ha preso fuoco mentre attraversava in direzione Sud il viadotto che sovrasta l’abitato di Pizzo Calabro, in un tratto in leggera salita che non è nuovo a episodi di questo tipo.

Secondo alcune testimonianze l’incendio del mezzo pesante sarebbe stato preceduto da una o più esplosioni. Dal mezzo si è poi alzata una densa e alta colonna di fumo nero visibile da notevole distanza. Sul posto si è precipitata la Polizia stradale della Sezione di Vibo Valentia e i vigili del fuoco del Comando provinciale nonché personale Anas.

L’arteria è stata chiusa al traffico nei due sensi di marcia con uscite obbligatorie a Pizzo Calabro e a Sant’Onofrio. Il tratto interessato è, infatti, a doppio senso di circolazione. Illeso il conducente che ha fatto in tempo ad abbandonare il mezzo non appena si sono sviluppate le fiamme.