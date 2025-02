3 minuti per la lettura

Tre morti nel giro di una settimana: la scomparsa della bimba di due anni, del 26enne vittima di un incidente sul lavoro e della 32enne stroncata in pochissimo tempo da una terribile malattia; la città ricorda i suoi “figli” e il Comune di Vibo dedica loro, e a ai rispettivi familiari, un messaggio

VIBO VALENTIA – Quella trascorsa nella città di Vibo Valentia è stata una settimana funestata dalla perdita di tre vite, una delle quali giovanissima; tre morti che hanno suscitato una profonda ondata di cordoglio, dolore e tristezza tra la gente che ha pianto per la perdita di tre suoi figli. Cause differenti ma unanimi sentimenti, tant’è che anche il sindaco Enzo Romeo e tutta l’amministrazione comunale, come vedremo, ne sono rimasti colpiti. Vibo Marina è stato il centro che più ha subito questo duro colpo.

TRE MORTI IN UNA SETTIMANA A VIBO

La settimana è iniziata con la perdita della piccola Sofia Tripodi Garufi, che si è spenta nel sonno. Aveva appena due anni. Tantissime persone hanno presenziato ai funerali officiati dal vescovo Attilio Nostro nella chiesa della Madonna di Pompei a Vibo Marina: “Eri una bambina bellissima”, ha commentato il presule durante l’omelia.

TRE MORTI IN 7 GIORNI: L’INCIDENTE FATALE DI RAFFAELE

Quasi in contemporanea il decesso di Raffaele Sicari. E’ avvenuto in Sicilia, a Siracusa, dove il giovane di 26 anni, anch’egli residente a Vibo Marina, lavorava come operaio. Un incidente sul lavoro che non ha lasciato scampo al giovane, spirato dopo tre giorni di agonia in ospedale. “Non era siracusano ma lo sentiamo come un membro della nostra comunità, con il pensiero rivolto alla sua famiglia alla quale rivolgo il cordoglio di tutti noi”, ha commentato il sindaco della città aretusea, mentre un suo professore dell’Alberghiero, Raffaele Cuppari, che la vittima ha frequentato, lo ha ricordato così: Lo ricordo a scuola come un ragazzo sempre disponibile, allegro, ricco di vitalità e di valori”.

Infine la scomparsa di Valentina Nusdeo, laureata in biologia, di professione insegnante, venuta a mancare il 13 febbraio presso l’ospedale di Padova all’età di soli 32 anni, dove si trovava a causa di un brutto male. La triste notizia ha scosso profondamente la comunità di Piscopio: “Valentina era più di una collega, era una presenza luminosa, capace di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso. Con il suo entusiasmo contagioso, affrontava ogni esame non solo con impegno, ma con il sorriso e una parola di incoraggiamento per tutti”, ha commentato con un post un suo collega.

IL MESSAGGIO DEL COMUNE DI VIBO

E adesso anche l’amministrazione comunale ha voluto porgere un pensiero a Sofia, Raffaele e Valentina e alle loro famiglie con un messaggio: “È stata una settimana nefasta per la comunità di Vibo Valentia. Tre giovani vite interrotte troppo presto: quella della piccola Sofia, un piccolo angelo di appena 2 anni volato in cielo troppo presto; quella di Raffaele, di 26, che si aggiunge alla tragica sequela di morti bianche; quella di Valentina costretta ad abbandonare la sua terra in cerca di lavoro e colpita da una morte improvvisa. Il Comune di Vibo Valentia, con il sindaco Enzo Romeo e l’amministrazione tutta, si stringe al dolore delle famiglie, ai congiunti ed a tutta la grande comunità vibonese per questi luttuosi eventi”.