Incidente sul lavoro, morto a Siracusa un giovane di Vibo

Tragico incidente sul lavoro a Siracusa: morto un giovane di Vibo Valentia dopo tre giorni di agonia in ospedale. Si chiamava Raffaele Sicari

VIBO VALENTIA – È morto oggi, 14 febbraio, Raffaele Sicari, il giovane di Vibo Valentia di 26 anni, rimasto ferito tre giorni fa in un grave incidente sul lavoro verificatosi in via Piave a Siracusa.

L’operaio, impegnato nella riparazione di un corpo illuminante, si trovava sul cestello elevatore del furgone della ditta per la quale lavorava, quando un camion, urtando li braccetto, gli ha fatto perdere l’equilibrio facendolo finire rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di circa tre metri.

Immediatamente soccorso, per il 26enne si è reso necessario il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, e ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono però apparse critiche fin da subito ma nonostante gli sforzi del personale medico – operato d’urgenza per ridurre la vasta emorragia celebrale riscontrata a seguito del violento impatto con il terreno – il suo cuore ha cessato di battere nella giornata odierna.