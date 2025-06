Sbarco di migranti a Vibo Valentia: sono 50 di cui 11 minori

1 minuto per la lettura

Nuovo sbarco a Vibo Valentia, 50 migranti, inclusi 11 minori, sono arrivati con la nave “Sea Eye 5” dopo essere stati soccorsi in acque libiche.

VIBO VALENTIA- Stanchi e spaesati, nuovo approdo di migranti al porto di Vibo Marina. I profughi giunti quest’oggi, domenica 8 giugno, nel primo pomeriggio erano stati riscattati in acque libiche e poi trasbordati sulla nave da soccorso “Sea Eye 5”. Sul mezzo navale Sar erano presenti migranti originari da Gambia, Niger, Sudan, Egitto e Algeria. Il gruppo di profughi era composto da 50 persone, tra cui 11 sono minori non accompagnati. Le operazioni di sbarco sono state come sempre coordinate dalla Prefettura di Vibo Valentia, che ha altresì proceduto all’identificazione dei soggetti. I controlli medici di routine sono stati effettuati dall’Asp di Vibo Valentia con il supporto di personale della Croce rossa italiana. Terminati gli stessi, tutti i migranti sono stati trasferiti in strutture di prima accoglienza ubicate a Catanzaro e a Cosenza.